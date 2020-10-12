Ложная информация о том, что почётный глава Патриаршей комиссии якобы отошёл ко Господу, стала распространяться в соцсетях…

В окружении протоиерея Димитрия Смирнова сообщили, что отец Димитрий с присущим ему юмором воспринял очередные слухи о своей кончине, появившиеся в пятницу днём в соцсетях, сообщает Интерфакс.

«Это не соответствует действительности. Я лично десять минут назад разговаривал с отцом Димитрием», — заявил священник Федор Лукьянов, недавно сменивший протоиерея Димитрия Смирнова на посту главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи.

Священник уточнил, что борьба отца Димитрия с последствиями коронавируса идёт непросто, но «динамика положительная». А слухи он объяснил тем, что кто-то мог перепутать, узнав, что накануне в храме, где служит отец Димитрий, отпевали одного из клириков, скончавшегося после продолжительной болезни.

В свою очередь, руководитель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров отметил, что также сумел пообщаться с отцом Димитрием.

«Сегодня много было домыслов о состоянии здоровья отца Димитрия Смирнова. Наконец, удалось до него дозвониться. Он ждёт в гости, шутит, поздоровался как «покойник Димитрий». Говорит, что бесовский мир лютует! А «если Бог за ны, то кто против», — рассказал Евгений Никифоров.

Русская линия