Сегодня мы чтим память видного церковного деятеля, мыслителя и историка митрополита Киевского Евгения, скончавшегося 23 февраля 1837 года.

Он родился 18 декабря 1767 года в семье бедного священника и в миру звался Евфимием Алексеевичем Болховитиновым. В 10 лет осиротев, он поступил в архиерейский хор, затем получив образование в Воронежской духовной семинарии и Московской Славяно-греко-латинской академии, Е.А.Болховитинов служил преподавателем, а затем ректором Воронежской духовной семинарии. В 1800 г. он принял монашество, и вскоре стал учителем философии, красноречия и префектом Александро-Невской духовной семинарии в Петербурге. Последовательно занимал пост викария Новгородского (с 1804 г.), епископа Вологодского (с 1808 г.), Калужского (с 1813 г.), Псковского (с 1816 г.) и митрополита Киевского (с 1822 г.).

Будущий митрополит был членом Российской академии и Общества истории и древностей российских. До принятия монашеского сана он увлекался западно-европейскими просветителями, уповал на всемогущество человеческого разума. Однако после принятия монашества (в результате смерти жены и троих детей) он кардинально изменил свои воззрения. Со временем митрополит Евгений стал последовательным консерватором, который отказывался принимать всевозможные «новизнолюбивые» теории за их интеллигентский деспотизм и целенаправленное подавление творческого потенциала человека при помощи «прогрессивных» и «гуманных» идей.

Митрополит Евгений был также выдающимся для своего времени историком и архивистом. Он много ездил по монастырям, разбирал архивы, списывал надписи; по его распоряжению в архиерейский дом целыми возами доставляли разного рода архивный материал, среди которого находились такие памятники, как сочинения Иосифа Волоцкого, Зиновия Отенского и др. Он прославился такими работами как «Полное описание жизни преосвященного Тихона», «Историческое изображение Грузии», «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии», издал «Памятный церковный календарь», заключающий в себе немало материала для «Истории российской иерархии» и многими другими. Но главным трудом его жизни стал «Словарь духовных писателей России», который владыка составлял более двадцати лет.

В этот день в 1917 г. начались уличные беспорядки в Петрограде, завершившиеся февральским государственным переворотом. Накануне Государь покинул столицу, отправившись в Ставку. 23 февраля 1917 г. был четверг второй седмицы Великого поста.

Новомученики Костромского уездного города Солигалича были умучены за Христа местными коммунистами 22 февраля 1918 года

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