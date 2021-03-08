Не предавайте нас, не признавайте украинских раскольников

22 февраля 2021 года в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялся Съезд представителей захваченных храмов Украинской Православной Церкви, по завершении которого духовенство и верующие УПЦ записали видеообращение к президенту Украины с просьбой защитить их права, а также обратились к Поместных Православных Церквей с призывом о молитве и поддержке.

Настоятель прихода в тернопольском селе Екатериновка священник Сергей Гладун рассказал историю жестокого захвата храма: «Люди были избиты, ограблены и унижены в своем государстве. Невиданное в XXI веке — нас ненавидят за Православную веру, захватывают храмы, ломают двери и отбирают наши святыни».

Он подчеркнул, что с 2014 года таких случаев насчитывается более 100.

«Рядом со мной стоят люди из 12 областей Украины, и каждый из них с историей боли и скорби, а также своими жертвами за Православную веру. Таких, как мы — тысячи», — сказал отец Сергий.

Антицерковная политика активно поддерживалась бывшим президентом П. Порошенко, отметил он, и большинство верующих украинцев надеялись, что новый президент, за которого они голосовали, остановит гонения старой власти по религиозному признаку и защитит права миллионов православных украинцев.

«Но такого пока не произошло», — констатировал отец Сергий.

Представители других религиозных общин, которые также пострадали от рейдерства «ПЦУ», рассказали о своих надеждах: «Ждём, что вы защитите конституционные права каждого украинца и грека, русского и венгра, ждали, что у вас не будет правильных и неправильных украинцев, как вы говорили».

Верующие обратились к гаранту Конституции с требованием «прекратить дискриминацию граждан Украины и Украинской Православной Церкви, отменить закон, который меняет название нашей Церкви».

«Уважаемый Владимир Александрович, вы можете всё изменить, вернуть уважение к Конституции, вернуть мир в Украине, показать, что права человека превыше всего», — говорится в обращении.

Представители захваченных храмов Украинской Православной Церкви также попросили молитв и поддержки у Поместных Церквей на разных языках: румынском, болгарском, греческом, грузинском, сербском.

«Также мы просим поддержки и молитв в соседних Поместных Православных Церквах в нашей борьбе с теми, кто ненавидит ближних, кто захватывает наши храмы, поднимает руку на верующих, священников и на святыню!», — обратились к Поместным Церквам верующие, призывав их «не поддерживать легализацию украинского раскола».

«Мы Украинская Православная Церковь, в своём доме. Это наша Церковь и наша земля», — напомнили православные украинцы и завершили свое обращение словами «Христос Воскресе!» на разных языках.

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