В день 100-летия со дня рождения владыки в храмах Ярославской епархии возносились сугубые молитвы об упокоении архипастыря…

6 марта 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения архиепископа Михея (Хархарова). В памятный день в Феодоровском соборе Ярославля, возле которого похоронен владыка Михей, собором архиереев и духовенства была отслужена Божественная литургия, сообщает пресс-служба Ярославской епархии.

Богослужение совершили митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Переславский и Угличский Феоктист, епископ Костомукшский и Кемский Борис и священнослужители Ярославской, Рыбинской, Переславской и Волгоградской епархий.

Владыка Михей служил в Ярославской епархии с 1969 года. Будучи священником, он подвизался в разных приходах: был настоятелем храма в с. Бабурине, настоятелем Успенского храма в поселке Балобаново и благочинным Рыбинского округа, настоятелем Воскресенского собора г. Тутаева и благочинным Тутаевского округа, настоятелем Феодоровского кафедрального собора г. Ярославля, настоятелем прихода апостолов Петра и Павла с. Петрова.

2 ноября 1993 года постановлением Священного Синода избран епископом Ярославским и Ростовским. Правящим Архиереем владыка Михей был до 2002 года.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы вознести свои молитвы об упокоении в селениях праведных приснопамятного Высокопреосвященнейшего Михея, архиепископа Ярославского и Ростовского, — сказал митрополит Вадим после службы. — За тот недолгий период, который я пребываю на этой кафедре, я слышал так много доброго о владыке, слышал о том, какой вклад в духовное созидание, пастырское окормление внёс приснопамятный владыка. Сегодня я просил бы всех от глубины вашего благодарного сердца вознести свои горячие молитвы о владыке Михее».

После Божественной литургии в соборе была совершена панихида, после которой владыки, священнослужители и миряне почтили память владыки Михея у его могилки. Здесь митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором была совершена лития.

Тем временем, в Казанском женском монастыре Ярославля была открыта музейная экспозиция, посвященная памяти архиепископа Ярославского и Ростовского Михея (Хархарова).

С особым трепетом и благоговением сестры монастыря сохраняют личные вещи владыки, переданные бывшим келейником архиепископа Михея, а ныне митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором (Казановым) для экспозиции музея. В витринах размещены его четки, монашеский пояс и параман с крестом, помянник, требник, гребень и другие памятные реликвии. Здесь же экспонировано богослужебное облачение, епископская мантия, жезл, посох. Сохранились иконы, перед которыми совершалась келейная молитва старца. Выставлены редкие архивные фотографии и документы. В целом экспозиция музея рассказывает о жизненном пути архиепископа Ярославского и Ростовского Михея, о его трудах и служении на благо Православной Церкви.

С 6 марта ежедневно с 11.00 до 15.00 в Казанском соборе будут проходить экскурсии «Жизнь и служение владыки Михея». Посетить экспозицию в другое время можно по записи — телефон +7(910)665−40−06.

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