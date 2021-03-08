Русская линия
Сводка новостей от 8 марта 2021

Протоиерей Николай Данилевич: Патриарх Варфоломей осознаёт, что совершил на Украине церковное преступление, а потому постоянно оправдывается
В ОВЦС УПЦ прокомментировали очередные заявления главы Фанара по Украине…

Протоиерей Николай ДанилевичГлава Фанара осознает совершённое им на Украине церковное преступление, но всеми салами пытается убедить себя и окружающих, что это не так. Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в своем Telegram-канале, комментируя очередные заявления Патриарха Варфоломея по Украине.

«Читаю новости о том, как патриарх Варфоломей принимал делегацию „Слуг народа“ на Фанаре и что он им говорил. Вообще, когда п. Варфоломей говорит на украинскую тематику разным аудиториям, то складывается впечатление, что на самом деле он сам себя убеждает в правильности своего ошибочного шага. Он постоянно оправдывается, постоянно доказывает прежде всего самому себе, а потом и всем остальным, что поступил правильно. А ведь на самом деле это не так. Ведь если бы это было так, то ему не надо было бы постоянно об этом говорить и оправдываться», — отметил отец Николай.

«Наверное, где-то в глубине души он понимает, что совершил огромное церковное преступление, но признать этого он не хочет. Поэтому и оправдывается. Это между строк его речей чувствуется», — заключил представитель ОВЦС УПЦ.

Русская линия

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Протоиерей Николай Данилевич: Патриарх Варфоломей осознаёт, что совершил на Украине церковное преступление, а потому постоянно оправдывается
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