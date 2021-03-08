После смерти одной женщины и серьёзного заболевания другой власти Австрии приостановили вакцинацию этим препаратом…

Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Там подчеркнули, что пока нет доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности. Однако, в это слабо верится.

Так, 49-летняя женщина умерла в результате тяжёлых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает. Обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.

В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.

Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.

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