Патриарх Варфоломей встретился в Стамбуле с депутатами партии Зеленского и заявил, что посетит Украину в августе 2021 года…

6 марта 2021 года делегация пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» прибыла в Стамбул, где встретилась с Патриархом Константинопольским Варфоломеем и передала ему поздравление от Владимира Зеленского с днём рождения, а также повторное приглашение главы Украины и «ПЦУ» посетить Киев в день 30-летия независимости Украинского государства, сообщает СПЖ.

Письма главе Фанара вручил нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко, получивший скандальную известность из-за переписки с проституткой во время заседания Верховной Рады Украины.

На сайте «Ромфея» сообщают, что от имени украинской делегации выступил нардеп Никита Потураев. Однако, на видео, предоставленном Константинопольским патриархатом, видно (1 час 12 мин. 40 сек.), что выступает народный депутат Богдан Яременко, который благодарит патриарха Варфоломея за тёплые слова и отмечает важность его предстоящего визита на Украину.

После этого Яременко вручает главе Фанара письма от Зеленского и Епифания, а также преподносит в подарок икону, написанную в тонах национального флага. В свою очередь, патриарх Варфоломей замечает, что «цвета этой иконы — великолепные», а потом, указывая на икону, добавляет на русском языке — «вещь».

В ответ глава Фанара подтвердил, что намерен приехать на Украину в августе 2021 года. Помимо этого, Патриарх Варфоломей в очередной раз попытался убедить всех окружающих, что принял правильное решение, когда признал украинских раскольников и самосвятов, отвергнув каноническую Украинскую Православную Церковь и подвергнув её верующих гонениям.

Он подчеркнул, что Константинопольский Патриархат — это «Мать-Церковь украинского народа», которая «с радостью откликнулась на многочисленные просьбы президентов, политических властей и даже парламента Украины о предоставлении Томоса об автокефалии».

По словам Патриарха Варфоломея, до предоставления Томоса «многие украинцы не входили в Православную Церковь», поэтому «Томос об автокефалии был актом ответственности Матери-Церкви перед миллионами наших православных братьев и сестер, которые были вне Церкви».

«С решением Священного Синода Вселенского Патриархата в октябре 2018 года принять обращения Филарета и Макария открылся путь для объединительного Синода (Собора), который прошёл в исторической церкви Святой Софии в Киеве, 15 декабря 2018 года», — подчеркнул Патриарх Варфоломей.

Обращаясь к украинской делегации, он сказал, что «два года спустя мы очень рады видеть рост новой Церкви под вдохновенным и непоколебимым руководством нашего брата, блаженнейшего митрополита Киевского г-на Епифания».

Что же касается УПЦ, за счёт нападения на храмы которой и увеличилось число приходов «ПЦУ», то Патриарх Варфоломей заявил, что тот, кто разрывает евхаристическое единство с Фанаром «рискует отрезать себя от тела Православной Церкви».

При этом глава Фанара уверен, что его действия на Украине не нарушают единства мирового Православия, а «если некоторые не могут принять эту реальность (дарование Томоса, — Ред.), то они должны спросить себя, кто именно нарушает единство в Православной Церкви».

По его словам, предоставление Томоса «ПЦУ» «не было актом, продиктованным внешними силами или геополитическими интересами». По мнению патриарха Варфоломея, дарование Томоса «ПЦУ» должно оцениваться вне личностных и вне национальных интересов, а только «как подлинная духовная терапия».

Также глава Фанара уверил, что «Вселенский Патриархат всегда поспешит на помощь и поддержит различные Поместные Православные Церкви, когда они столкнутся с испытаниями». Таким образом, Патриарх Варфоломей демонстрирует не только своё намерение продолжать агрессивную «украинскую политику», но и готовность вмешиваться в дела других Поместных Православных Церквей.

Русская линия