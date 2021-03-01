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Сводка новостей от 1 марта 2021

Минкультуры отреставрирует целый ряд храмов к 800-летию со дня рождения Александра Невского
В их числе объекты ансамбля Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге и Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском…

св. блгв. Великий Князь Александр НевскийМинистерство культуры России профинансирует реставрацию 10 объектов культурного наследия в Москве, Петербурге и ещё четырёх регионах в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, сообщает ТАСС.

«В ходе подготовки к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского Минкультуры России за счет средств федерального бюджета финансирует проектные и реставрационные работы на 10 объектах культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Ярославской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске», — сказали в пресс-службе Минкульта.

В числе наиболее крупных мероприятий в Минкультуры отметили проектирование и реставрацию объектов ансамбля Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге, а также реставрацию Александро-Невской церкви в Челябинске. В том числе планируется воссоздать живопись в церкви.

Сразу три объекта планируется отреставрировать в Переяславле-Залесском — Спасо-Преображенский собор, Церковь Петра Митрополита XVI века и памятник Александру Невскому. Кроме того, в перечень объектов, которым будет направлено финансирование, вошли главное здание Санкт-Петербургской духовной академии, Церковь Святого Александра Невского в Красносельском районе Санкт-Петербурга, Церковь Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Псковской области и Церковь Александра Невского в Пскове.

24 июня 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Центральным местом проведения всех федеральных мероприятий станет Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге.

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Минкультуры отреставрирует целый ряд храмов к 800-летию со дня рождения Александра Невского
В их числе объекты ансамбля Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге и Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском...

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