Сегодня мы чтим память митрополита Макария, а также вспоминаем П.С.Ванновского и В.В.Оловеникова…

Сегодня мы чтим память выдающегося русского Святителя ХХ века, митрополита Московского и Коломенского Макария (Парвицкого-Невского), скончавшегося в 1926 году.

Он родился 1 октября 1835 г. в семье причетчика сельского храма Владимирской губернии и звался в миру Михаилом Андреевичем Парвицким (прибавку к фамилии Невский получил после окончания семинарии). Прославился просвещением алтайцев, за что получил почетное прозвание Апостол Алтая. Активно поддерживал деятельность монархистов по борьбе с революцией. В 1912 г. стал Московским митрополитом. После Февральской революции за свои монархические убеждения был изгнан с кафедры.

Сегодня также день памяти видного российского государственного и военного деятеля, генерала Петра Семёновича Ванновского.

Он родился 24 ноября 1822 г. в Киеве в дворянской семье. В 1840 г. Ванновский окончил 1-й Московский кадетский корпус, во время Крымской войны служил в Камчатском пехотном полку, неоднократно отличаясь в сражениях. После окончания войны Ванновский служил начальником учрежденной Офицерской стрелковой школы, а в 1861 г. был произведен в чин генерал-майора и переведен на должность директора Павловского кадетского корпуса, позже преобразованного в военное училище.

В Русско-турецкую войну 1877−1878 гг. генерал Ванновскийисполнял обязанности начальника штаба Рущукского отряда, находившегося под командованием наследника Престола Великого Князя Александра Александровича (будущего Императора Александра III). В 1882 г. Ванновский стал военным министром. Бессменно занимая этот пост в царствование Государя Александра III, генерал пользовался его исключительным доверием и уважением. Чуждый либеральным воззрениям своего предшественника Д.А.Милютина, Ванновский в целом сохранил организационную структуру военного управления, крупным преобразованиям подверглась лишь система военного обучения, произошло также и переобмундирование армии — русскому мундиру был придан упрощенный национальный покрой.

В 1898 г. Ванновский по собственному прошению был уволен от должности, получив назначение члена Государственного Совета. В 1901 г., занимая пост министра народного просвещения, генерал подготовил проект коренного преобразования образовательной системы. Его политические и военные взгляды однозначно характеризовались современниками как консервативно-охранительные.

Сегодня мы также вспоминаем видного монархического деятеля, издателя и публициста Владимира Владимировича Оловеникова.

К сожалению, точными данными о его биографии мы не располагаем. Известно лишь, что Оловеников родился в 1872 г., был известен как московский издатель различных справочников и путеводителей. В разгар революционных беспорядков в Москве в 1905 г. он основал одну из самых популярных черносотенных газет — «Вече», в трудах по изданию которой ему помогала его супруга. Скончался он от чахотки. Лидер московских монархистов священномученик протоиерей Иоанн Восторгов по случаю смерти Оловеникова писал: «До праха земного склоняюсь у праха почившего. Господь да успокоит душу, столь много страдавшую страданиями Родины».

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