Близкие союзники — США и Саудовская Аравия — вступили в острую дипломатическую схватку. Вашингтон объявил Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Хашогджи, дав понять, что отношения больше не будут прежними, сообщает газета «Взгляд».

Новая администрация США решила реанимировать скандальное убийство 2018 года, одним из фигурантов которого считается саудовский наследный принц, он же — министр обороны королевства Мухаммед бен Салман. В минувшую пятницу Национальная разведка США обнародовала доклад, в котором утверждалось: принц лично одобрил казнь обозревателя The Washington Post, подданного Аравии Джамаля Хашогджи (Хашогги), так как считал журналиста угрозой для безопасности королевства.

Президент Джо Байден пообещал в понедельник обнародовать новую стратегию отношений с королевством, которое ещё недавно считалось главной опорой США в исламском мире. Байден также анонсировал санкции против 76 подданных Аравии, виновных, по его мнению, не только в убийстве Хашогджи, но и в репрессиях против диссидентов. Минфин США уже ввёл персональные санкции против ближайшего помощника принца — бывшего замглавы Службы общей разведки королевства Ахмеда Асири.

«В целом мы пересматриваем отношения во всей их полноте, чтобы гарантировать, что в будущем они будут лучше отражать наши интересы и ценности», — заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Он пояснил, что «рекалибровка» сотрудничества затронет и оружейные поставки, о которых договаривался Дональд Трамп. «Добиваемся того, чтобы в перспективе то, что мы поставляем, шло на оборону королевства, а не для того, чтобы позволить ему вести наступательные операции», — заявил глава Госдепа.

Еще в 2018 году, по горячим следам, сенат США единодушно — голосами и демократов, и республиканцев — возложил ответственность за убийство Хашогджи именно на принца бен Салмана. Тем не менее, ни этот вердикт, ни спецдоклад Совета ООН по правам человека (в котором также указывалось на вину саудовских властей во «внесудебной казни» журналиста) не поколебали желание Дональда Трампа сотрудничать с Эр-Риядом. Так, оставалась в силе крупнейшая в истории США оружейная сделка на 109,7 млрд долларов. Оружейный контракт подразумевал, в частности, поставку ракет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD и боевых кораблей прибрежной зоны. Для саудитов, которые с 2015 года ведут интервенцию в Йемене, такие поставки необходимы.

Стоит отметить, что ссора с Вашингтоном совпала для Эр-Рияда с другой неприятностью — в воскресенье столица королевства подверглась воздушной атаке со стороны повстанцев-хуситов из соседнего Йемена. Хуситы заявили о том, что с помощью ракет и беспилотников им удалось нанести точные удары по важным объектам не только в столице, но и в городах Абха и Хамис-Мушайт на юго-западе Аравии, сообщило РИА «Новости». Ракетные удары по саудовской столице продолжались и в ночь на понедельник. Средствам ПВО — по всей видимости, американским «Пэтриотам» — удалось сбить одну баллистическую ракету противника. Но похоже, что эффективность ПВО не вполне устраивает саудитов, и в условиях ссоры с Байденом они могут обратить свой взор на Россию и Китай.

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