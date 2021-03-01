Своими санкциями против оппозиционных телеканалов и лично против Виктора Медведчука президент Украины Владимир Зеленский лишь добавил очков оппозиции…

Гонимая президентом Украины Владимиром Зеленским украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в настоящее время улучшила свои показатели и лидирует в рейтинге украинских политических сил. После запрета оппозиционных телеканала о готовности поддержать ОПЗЖ заявляют 23,5% украинцев, следует из данных опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований, сообщает газета «Взгляд».

Второе место в рейтинге занимает возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия «Европейская солидарность» — за неё готовы проголосовать 19,2%, и только третье место занимает партия действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» — 16,3%. В пятерку рейтинга попали партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Партия Шария, которую поддерживают 9,4% и 5% украинцев соответственно, передает ТАСС.

Как отметил директор института Андрей Дягиль, ОПЗЖ особенно популярна на юго-востоке Украины. Также, по его мнению, будет набирать рейтинг и Партия Шария, поскольку в отношении её лидера Анатолия Шария сейчас ведётся уголовное преследование.

Что же касается рейтинга политиков, то Зеленского готовы поддержать лишь 18,7% жителей. Далее следует Порошенко — 17,1%, и председатель ОПЗЖ Юрий Бойко — 10,2%. «Если бы выборы проводились в ближайшее время, то во второй тур попали бы Зеленский и Порошенко. У них небольшой разрыв», — отметил Дягиль.

Уточняется, что опрос проводился с 25 по 28 февраля 2021 года, были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко.

Русская линия