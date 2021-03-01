Русская линия
Сводка новостей от 1 марта 2021

Владимир Легойда: Украинская Православная Церковь имеет гораздо большую степень самостоятельности, чем «автокефальная» по названию СЦУ-ПЦУ
Глава Синодального отдела отметил, что «пребывание в составе Русской Церкви — это свободный выбор Украинской Православной Церкви»…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграмм-канале приветствовал состоявшийся в Киеве Съезд представителей захваченных храмов Украинской Православной Церкви, и отметил, что благодаря таким собраниям весь мир знает «о продолжающихся гонениях на каноническую Церковь, о дискриминации верующих, варварских и циничных захватах храмов и общин и о бюрократическом затягивании ведения дел по фактам этих захватов (возбуждено более 250 таких уголовных дел)».

Вместе с тем, представитель Русской Церкви отметил, что некоторые украинские политики назвали Съезд «покушением на стабильность и государственную безопасность», частью «вражеской кампании против Украины», а гонения, которые переносят верующие Украинской Православной Церкви — «несуществующими».

«К большому сожалению, на Украине продолжает процветать подобного рода риторика. И причиной гонений и, в частности, таких „обвинений“ является якобы зависимость Украинской Православной Церкви от Москвы. В этой связи хотелось бы отметить, что Украинская Православная Церковь имеет гораздо большую степень самостоятельности, чем „автокефальная“ по названию СЦУ-ПЦУ. Даже критики, которых нельзя уличить в симпатиях к Русской Православной Церкви, справедливо отмечают отсутствие какого-либо давления со стороны Москвы на украинскую церковную жизнь. Да и о каком давлении может идти речь, если пребывание в составе Русской Церкви — это свободный выбор Украинской Православной Церкви, ее епископата и миллионов верующих людей Украины. И выбор этот, несомненно, обусловлен сохраняющейся — вопреки огромному противодействию известных сил, — исторической памятью о нашей общей Днепровской крещальной купели, общей истории и культурном наследии, о наших единых духовных корнях», — отметил Владимир Легойда.

«Политическая и государственная карта мира изменчива, но роль Церкви — а это всегда роль миротворца, примирителя и объединителя — не зависит от политической конъюнктуры и государственных границ. И эту важную миссию Церковь выполняет на всей территории своей канонической ответственности», — подытожил он.

Русская линия

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Владимир Легойда: Украинская Православная Церковь имеет гораздо большую степень самостоятельности, чем «автокефальная» по названию СЦУ-ПЦУ
Глава Синодального отдела отметил, что «пребывание в составе Русской Церкви — это свободный выбор Украинской Православной Церкви»...

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