Абхазы удовлетворены тем, что их услышали и в Москве, и в Тбилиси

Абхазы, судя по всему, удовлетворены тем, что смогли напомнить о себе Московскому и Грузинскому Патриархатам, и после демарша с остановкой богослужений во всех храмах республики, и.о. главы Абхазской епархии иерей Виссарион Аплиа благословил возобновить службы, сообщает Интерфакс.

Жёсткие действия отца Виссариона стали неожиданностью для многих в Москве. Однако, для Тбилиси они вообще стали холодным душем. Ведь среди грузинских архиереев есть немало тех, кто склоняется к мысли о необходимости признания украинских раскольников в лице «ПЦУ». При этом в абхазском вопросе они ведут себя совершенно иначе, требуя возвращения церковной Абхазии в состав Грузинского Патриархата без всяких оговорок и условий.

На этом фоне напоминание о том, что абхазская церковная проблема существует наряду с украинской, македонской, черногорской и прочими, вещь вполне закономерная и своевременная. Ведь практически каждая Поместная Православная Церковь имеет свою кровоточащую рану раскола, а потому вторжение главы Фанара Патриарха Варфоломея на Украину и его общение с украинскими раскольниками и самосвятами касается всех и закладывает мину замедленного действия под всё мировое Православие.

Абхазы же лишь раз напомнили об этом, как Грузинскому, так и прочим Поместным Церквам. Если кто-то признаёт «ПЦУ», то тем паче он должен признать и Абхазскую церковь. Ведь в первом случае речь идёт о самосвятах, не имеющих никакого канонического рукоположения, а во втором о вполне канонических священнослужителях, рукоположение которых признают, как в Москве, так и в Тбилиси.

В этом, судя по всему, и состояла цель демарша отца Виссариона.

Русская линия