Русская линия
Сводка новостей от 1 марта 2021

Румынская Православная Церковь встала на защиту канонического Крещения
В Румынском Патриархате отвергли требования общественности изменить погружение младенцев в купель обливанием во время таинства Крещения…

КрещениеРумынская Православная Церковь не будет менять чин Крещения после трагического инцидента в Сучаве в начале 2021 года, где после совершения Таинства от остановки сердца умер 1,5-месячный ребёнок. Постановление Священного Синода было принято по итогам заседания 25 февраля, сообщает СПЖ со ссылкой на OrtodoxINFO.

В ответ на развернувшуюся в румынском обществе дискуссию и призывы к Церкви заменить полное погружение младенцев в купель обливанием Синод отказался менять чин совершения Таинства, напомнив «об уставной обязанности Румынской Православной Церкви оставаться в общении и догматическом (доктринальном), литургическом (сакраментальном) и каноническом (дисциплинарном) единстве со Вселенской Православной Церковью».

В этом же постановлении, «принимая во внимание дискуссии, опасения и разногласия, возникшие в общественном пространстве на тему крещения детей с плохим здоровьем», Священный Синод Румынской Церкви сделал несколько уточнений:

— Перед Крещением родители и крестные ребёнка обязаны встретиться со священником и предоставить ему информацию о состоянии здоровья младенца.

— На богословских факультетах Румынского Патриархата литургической практике трёх погружений во время Крещения будет уделяться более пристальное внимание.

— Для священников Румынского Патриархата будут проводиться ежегодные встречи, посвященные правильному совершению Святых Таинств.

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