17 октября 2020 года в посёлке Красном Красновской станицы (Красной Умёт, Красноумётской станицы) на исторических землях Уральского (Яицкого) Казачьего Войска был торжественно установлен памятник уральскому казаку, герою Первой мировой войны и участнику белогвардейского движения полковнику Тимофею Сладкову, который известен тем, что смог победит большевика Чапаева.

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий благословил воздвигнуть монумент казачьему полковнику в ограде храма Вознесения Господня в Красном Первомайского района Оренбургской области, где настоятелем служит иерей Евгений Ермилов. Это в полусотне километров севернее Уральска (Казахстан). Бюст был отлит в бронзе и установлен на гранитный пьедестал на пожертвования неравнодушных русских людей. Проект был одобрен родственниками казака.

Однако, установкой памятника возмутились коммунисты и последователи большевизма. В результате Совет депутатов в селе Красное Оренбургской области решил срочно снести монумент, сообщает Lenta.Ru.

Депутаты заявили, что решали этот вопрос на основании закона, по которому памятники можно устанавливать в честь знаменитых земляков. При этом Сладков родился не в селе Красное, а в городе Уральске, относящемся к Казахстану.

Однако представители Верхнеуральского отдела Уральского (Яицкого) казачьего общества, которые занимались установкой памятника, оказались соглашаться с таким произволом. Они заявили, что монумент не выражает политических призывов и посвящён памяти героя Первой мировой и Гражданской войн. Впрочем, сторонникам большевиков свойственно крайне нетерпимое отношение к памяти русских людей, которые силой были изгнаны из России.

«Сегодня уберём бюст, а завтра они поймут, что им всё можно, и снесут крест. Уже звучат голоса, что нужно уничтожить и другие памятники казакам в станице. В то же время, мы никого не призываем сносить памятники красноармейцам. Напротив, заинтересованы в том, чтобы история была представлена во всей полноте», — рассказал атаман общества Сергей Тыщенко.

Русская линия