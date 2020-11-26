Дела у президента Украины Владимира Зеленского, судя по всему, совсем плохи. Об этом свидетельствует поведение бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который все последние годы является флюгером украинской политики.

Грузинский политик был приглашён на Украину ещё Петром Порошенко, с которым в результате полностью разругался, был лишён украинского гражданства и буквально за волосы выкинут из страны украинскими пограничниками.

Любопытно, что расхождение Саакашвили и Порошенко произошло незадолго до краха последнего на президентских выборах и после резкой критики его политики со стороны грузинского визитёра.

После своей победы над Порошенко Владимир Зеленский вновь пригласил Саакашвили на Украину и назначил его не просто губернатором Одесской области (как Порошенко), а главой Исполнительного комитета реформ Украины. Однако, на этом посту Саакашвили ничем особенным не отметился.

И вот теперь в эфире телеканала «Украина 24» Саакашвили выступил с резкой критикой украинских властей и заявил, что экономику страны в ближайшее время ждёт неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с социальными выплатами, сообщает ТАСС.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», — предупредил Саакашвили.

Он отметил, что подписание соглашения с Международным валютным фондом лишь отсрочит кризис на несколько месяцев. «А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», — подчеркнул политик. По его словам, в данной ситуации украинским властям «или нужно что-то делать, или страна пролетает в трубу».

При этом Саакашвили заявил, что данная ситуация развивается в условиях, когда украинское правительство «будто существует в параллельном мире», практически не функционируя и идя к пропасти «с закрытыми глазами».

О реакции Офиса Зеленского на этот выпад пока ничего не сообщается. Однако, судя по всему, история повторяется — Саакашвили делает всё возможное, чтобы откреститься от Зеленского и промахов его команды.

Русская линия