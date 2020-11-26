Власти Москвы не планируют закрывать столицу на полный карантин из-за коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин, сообщает газета «Взгляд».

«Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы „закрывали“ (Москву — прим. ВЗГЛЯД), по слухам, и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но, видите, мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос москвича, закроют ли столицу с декабря.

Он также отметил, что никаких планов по закрытию в ближайшее время секторов экономики нет. Глава столицы подчеркнул, что в настоящее время промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.

По его словам, система здравоохранения Москвы справляется с борьбой с пандемией, однако с каждым днем эта работа становится все более напряженной. При этом Собянин подчеркнул, что прошедшая неделя не была драматичной для Москвы в плане коронавируса. По его данным, прирост выявленных случаев COVID-19 составил 6%, госпитализаций — 3%.

Ранее Собянин продлил срок действия ограничений, введенных в российской столице из-за распространения коронавируса. До 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. До этого же срока будут закрыты городские досуговые учреждения для детей, а предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% персонала.

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