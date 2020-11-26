Св. Синод Кипрской Православной Церкви большинством голосов поддержал решение Архиепископа Хризостома о признании «ПЦУ»…
25 ноября 2020 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви большинством голосов поддержал решение Архиепископа Хризостома о поминовении главы украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Церкви Кипра.
Согласно заявлению пресс-службы Кипрской Церкви во время двух сессий Синода, состоявшихся 23 и 25 ноября 2020 года, иерархи «подробно обсудили украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла из-за поминания Архиепископом Хризостомом Епифания, как предстоятеля Церкви Украины».
В связи с этим Синод Кипрской Церкви постановил, что «не возражает против решения Его Блаженства» Архиепископа Хризостома.
В то же время Священный Синод «надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все, чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой».
Митрополит Киккский Никифор рассказал, что во время Синода были «зафиксированы разногласия», а окончательный результат — 10 против 7 (при одном воздержавшемся).
Издание «Кathimerini» опубликовало список тех архиереев, которые проголосовали «за» и тех, кто проголосовал «против» этого решения.
По информации издания позицию Архиепископа Хризостома поддержали:
Митрополит Пафский Георгий (Папахризостому);
Митрополит Китийский Нектарий (Спиру);
Митрополит Киринийский Хризостом (Папатомас);
Митрополит Константский Василий (Караяннис);
Митрополит Тримифунтский Варнава (Ставровуниотис);
Епископ Карпасийский Христофор (Циаккас);
Епископ Арсинойский Панкратий;
Епископ Хитронский Леонтий (Энглистриотис);
Епископ Месаорийский Григорий (Хадзиураниу).
Против решения архиепископа Хризостома относительно признания Епифания Думенко, по информации «Кathimerini», выступили: