Десять против семи при одном воздержавшемся

25 ноября 2020 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви большинством голосов поддержал решение Архиепископа Хризостома о поминовении главы украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Церкви Кипра.

Согласно заявлению пресс-службы Кипрской Церкви во время двух сессий Синода, состоявшихся 23 и 25 ноября 2020 года, иерархи «подробно обсудили украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла из-за поминания Архиепископом Хризостомом Епифания, как предстоятеля Церкви Украины».

В связи с этим Синод Кипрской Церкви постановил, что «не возражает против решения Его Блаженства» Архиепископа Хризостома.

В то же время Священный Синод «надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все, чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой».

Митрополит Киккский Никифор рассказал, что во время Синода были «зафиксированы разногласия», а окончательный результат — 10 против 7 (при одном воздержавшемся).

Издание «Кathimerini» опубликовало список тех архиереев, которые проголосовали «за» и тех, кто проголосовал «против» этого решения.

По информации издания позицию Архиепископа Хризостома поддержали:

Митрополит Пафский Георгий (Папахризостому);

Митрополит Китийский Нектарий (Спиру);

Митрополит Киринийский Хризостом (Папатомас);

Митрополит Константский Василий (Караяннис);

Митрополит Тримифунтский Варнава (Ставровуниотис);

Епископ Карпасийский Христофор (Циаккас);

Епископ Арсинойский Панкратий;

Епископ Хитронский Леонтий (Энглистриотис);

Епископ Месаорийский Григорий (Хадзиураниу).

Против решения архиепископа Хризостома относительно признания Епифания Думенко, по информации «Кathimerini», выступили:

Митрополит Лимассольский Афанасий (Николау);

Митрополит Морфский Неофит (Масурас);

Митрополит Киккский Никифор (Киккотис);

Митрополит Тамасосский Исаия (Киккотис);

Епископ Амафунтский Николай (Тимиадис);

Епископ Лидрский Епифаний (Махериотис);

Епископ Неапольский Порфирий (Махериотис);

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