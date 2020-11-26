Власти Франции решили отменить комендантский час на Рождество и в Новый год, в Германии ограничения решили не отменять…

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что комендантский час в порядке исключения будет отменен на два дня — 24 декабря и 31 декабря, чтобы дать возможность жителям страны отметить Рождество Христово и Новый год, сообщает Интерфакс.

«Но это не означает, что мы сможем отметить Рождество и Новый год так же, как в прошлые годы», — добавил он на пресс-конференции в четверг.

Премьер отметил, что нужно ограничить число людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч. Он сообщил, что перед праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

На этой неделе президент страны Эмманюэль Макрон объявил о некоторых этапах смягчения режима ограничительных мер.

С субботы, 28 ноября, при соблюдении строгих санитарных правил возобновит работу торговый сектор, однако магазины смогут работать только до 21:00.

Жителям страны разрешат перемещаться в радиусе 20 км от дома в течение трех часов. Возобновятся внешкольные занятия на открытом воздухе. Вновь разрешаются религиозные церемонии, но при строгом ограничении 30 участниками.

При этом президент предупредил, что многие ограничения сохраняются, по-прежнему отдается предпочтение дистанционной работе, не допускаются частные собрания или семейные празднества, а также перемещения, в которых нет большой необходимости.

Тем временем, канцлерин Германии Ангела Меркель заявила, что не может пообещать гражданам ФРГ, что на Рождество и Новый год общественные ограничения, принятые в связи с пандемией, будут существенно смягчены.

«Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год», — сказала она в четверг, выступая в парламенте.

На период праздников в Германии приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в настоящее время разрешается нахождение в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.

В настоящее время в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, школьные каникулы начнутся 19 декабря. Как ожидается, правила будут действовать минимум до 20 декабря.

Русская линия