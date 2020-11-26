Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал итоги заседания Синода Кипрской Православной Церкви в поддержку решения Архиепископа Кипрского Хризостома о поминовении главы «ПЦУ» Епифания Думенко, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

«Продолжается раскол мирового Православия, виновником которого является Константинопольский Патриарх Варфоломей. Совершенное им на Украине антиканоническое деяние приводит теперь к утрате внутреннего единства в Поместных Православных Церквах. Под давлением Константинопольского Патриарха Архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки. Часть епископата Кипрской Православной Церкви, как видно из опубликованного сегодня коммюнике, согласилась поддержать Предстоятеля в этом деянии, а другая часть категорически его не приемлет, руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью, — говорится в заявлении митрополита Илариона.

Эти архипастыри поставлены в трудное положение. Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной Поместной Церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному Преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника и признании «церкви», самозваные руководители которой не имеют законной хиротонии.

Преодоление глубокого кризиса, охватившего православный мир, представляется возможным лишь путем возврата к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из Предстоятелей над Вселенской Церковью, Главой которой был и остаётся Господь наш Иисус Христос".

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