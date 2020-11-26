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Сводка новостей от 26 ноября 2020

ОВЦС МП: «Продолжается раскол мирового Православия, виновником которого является Константинопольский Патриарх Варфоломей»
В Русской Православной Церкви отреагировали на решение Священного Синода Кипрской Церкви по «украинской проблеме»…

ОВЦС МППредседатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал итоги заседания Синода Кипрской Православной Церкви в поддержку решения Архиепископа Кипрского Хризостома о поминовении главы «ПЦУ» Епифания Думенко, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

«Продолжается раскол мирового Православия, виновником которого является Константинопольский Патриарх Варфоломей. Совершенное им на Украине антиканоническое деяние приводит теперь к утрате внутреннего единства в Поместных Православных Церквах. Под давлением Константинопольского Патриарха Архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки. Часть епископата Кипрской Православной Церкви, как видно из опубликованного сегодня коммюнике, согласилась поддержать Предстоятеля в этом деянии, а другая часть категорически его не приемлет, руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью, — говорится в заявлении митрополита Илариона.

Эти архипастыри поставлены в трудное положение. Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной Поместной Церкви, сберечь мир в среде собратьев. Но верность Священному Преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника и признании «церкви», самозваные руководители которой не имеют законной хиротонии.

Преодоление глубокого кризиса, охватившего православный мир, представляется возможным лишь путем возврата к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из Предстоятелей над Вселенской Церковью, Главой которой был и остаётся Господь наш Иисус Христос".

Русская линия

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