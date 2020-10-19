17 октября 2020 года в посёлке Красном Красновской станицы (Красной Умёт, Красноумётской станицы) на исторических землях Уральского (Яицкого) Казачьего Войска был торжественно установлен памятник уральскому казаку, герою Первой мировой войны и участнику белогвардейского движения полковнику Тимофею Сладкову.

С 1934 года по результатам сталинского межевания, земли станицы, с ещё несколькими верховскими, были переданы Оренбуржью, а все низовские, включены в границы Казахстана. Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий благословил воздвигнуть мину мент герою в ограде храма Вознесения Господня в Красном Первомайского района Оренбургской области, где настоятелем служит иерей Евгений Ермилов. Это в полусотне километров севернее Уральска (Казахстан). Бюст был отлит в бронзе и установлен на гранитный пьедестал на пожертвования неравнодушных русских людей. Проект был одобрен родственниками казака.

Тимофей Сладков родился 9 января 1884 года. Рос в семье уральского казака, есаула Уральского казачьего войска Ипполита Селиверстовича Сладкова и Анны Дмитриевны Донсковой. Окончил Уральское войсковое реальное училище. Затем в 1902 году поступил в Московское военное училище, но после года обучения перевелся в Елисаветградское кавалерийское училище, которое окончил по 1 разряду, с производством в чин хорунжего и получил назначение в Лейб-Гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

В 1905 году Сладков командирован командованием полка в город Ораниенбаум, в Офицерскую стрелковую школу для обучения стрельбе из пулемета. В декабре 1909 года произведен в чин сотника. Находился в составе частей полка в Великом княжестве Финляндском. За весь период службы в полку не раз аттестовывался самым положительным образом, состоял на хорошем счету у начальства и признавался достойным повышения по службе. В апреле 1913 года произведен в чин подъесаула.

В феврале 1914 года Тимофей Ипполитович получил назначение в Главное управление Генерального штаба. После начала Первой мировой войны есаул написал рапорт и назначен командиром 6-й сотни 6-го Уральского казачьего полка, входившего в состав Уральской казачьей дивизии. С 1916 года состоял помощником командира 8-го Уральского казачьего полка, к которому временно прикомандирован, продолжая числиться в списках 6-го Уральского казачьего полка. За боевые отличия произведен досрочно в чин войскового старшины, а впоследствии, также за боевые отличия, произведен досрочно в чин полковника.

В конце 1917 года полковник Сладков вернулся в Уральск. В 1918 году стал командиром 6-го льготного Уральского казачьего полка. Этот полк сформирован 8 сентября из казаков станиц Лбищенского района и воевал на Шиповском фронте, прикрывая направление на Уральск. В апреле 1919 года назначен командиром Лбищенского конного полка, входящего в состав 2-й Уральской казачьей дивизии полковника Буренина.

Весной и летом Уральская армия с переменным успехом вела бои с большевиками. С огромными трофеями взят город Лбищенск, очищены от большевиков Александров-Гай и Новоузенск, взяты Илецк, Озерный и Соболевская, 26 июня захвачен Николаевск, но главная цель кампании — освобождение от красных города Уральска — осталась нереализованной. Впоследствии назначен на должность командира 2-й Уральской дивизии.

Пользуясь небольшим затишьем на фронте, в конце августа в поселке Каленом созвано совещание высшего командного состава Уральской армии. Принято решение организовать рейд в тыл красным войскам, с целью атаковать хотя бы одну из станиц, занятых противником, и посеять панику в тылу, создав по возможности угрозу Уральску. Руководили отрядом полковник Сладков и полковник Бородин. Утром 5 сентября Лбищенск атакован силами отряда. В результате атаки уничтожено все командование дивизии во главе с Чапаевым, а город очищен от красных и перешел под контроль Уральской армии.

В декабре Тимофей Сладков стал временно исполняющим должность командира 1-го Уральского корпуса, но к тому времени корпуса уже не существовало, оставался только на бумаге. Вместе с остатками Уральской армии и беженцами отступал вместе со своей семьей из Гурьева в форт Александровский. В феврале 1920 года назначен временно исполняющим должность начальника штаба Уральской отдельной армии. В апреле в составе отряда атамана В. С. Толстова вышел в свой последний поход, оставив в форте Александровском супругу и маленькую дочку. Из-за разногласий с атаманом с небольшой группой казаков и офицеров отделился от основного отряда, выбрав для дальнейшего движения морской путь по Каспийскому морю.

В июне группа Сладкова прибыла в английский военный лагерь для интернированных русских военных в Басре. Там англичанами собраны более 300 офицеров и около 200 солдат и матросов белых армий, которые различными путями попали в Персию, а затем в Месопотамию. Позже в этот же лагерь прибыла оставшаяся часть основного отряда во главе с атаманом Уральского казачьего Войска генерал-лейтенантом Толстовым. В декабре, спросив разрешения у английских властей на выезд, на корабле «Чагдара» отплыл в Бомбей и, проследовав через Индию, 23 января 1921 года прибыл во французский порт Марсель.

Прибыв во Францию, полковник Тимофей Ипполитович Сладков отправился в Париж для встречи с представителем Русской армии генералом Миллером. Сделал ему подробный доклад о русском лагере в Персии и о положении уральских казаков, просил оказать возможную помощь в их переезде во Францию. Сам вернулся в Марсель, где устроился на должность помощника садовника в богатом имении. В его обязанности также входила работа на виноградниках, разбивка тяжелых камней.

Некоторое время Тимофей Ипполитович продолжал переписываться с женой, оставшейся в советской России, потом получил сведения об её смерти. В эмиграции активно участвовал в жизни местной русской колонии. В 1930 году избран помощником атамана общеказачьей станицы в Ницце. В это же время печатался с небольшими очерками и рассказами в казачьих эмигрантских журналах. Позднее переехал в Париж.

Скончался Тимофей Ипполитович Сладков 22 марта 1956 года в Инвалидном доме при Союзе русских военных инвалидов в Монморанси под Парижем. Похоронен на местном кладбище.

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