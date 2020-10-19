Русская линия
Сводка новостей от 19 октября 2020

Воинствующие атеисты и мусульмане вновь столкнулись между собой во Франции
Французский учитель, который рассказывал ученикам о свободе слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, был обезглавлен чеченцем сразу после занятия…

Теракт во ФранцииВоинствующие атеисты, которые намеренно и демонстративно смеются над чувствами верующих, вновь схлестнулись во Франции с исламистами, которые сразу хватаются за ножи и готовы отрезать любому человеку голову за то или иное оскорбление. При этом и те и другие вызывают только чувство омерзения и отвращения.

47-летнего атеиста-преподавателя колледжа в городе Конфлан-Сент-Онорин (Франция) обезглавили после урока, на котором он показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Темой занятия была свобода слова, сообщает СПЖ со ссылкой на Le Monde.

Инцидент произошел вечером 16 октября 2020 года, рядом с колледжем, где погибший преподавал историю и географию. Злоумышленник напал на учителя с ножом и отрезал ему голову. Фото обезглавленного преподавателя преступник успел выложить в социальной сети Twitter, добавив подпись: «Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда», уточняет Actu17.

В ходе задержания исламист был застрелен полицией. Сообщается, что речь идёт о 18-летнем жителе Эвре, который родился в Москве и имеет чеченское происхождение. По сообщению Telegram-канала Baza, российское консульство во Франции подтвердило, что по делу об убийстве педагога в пригороде Парижа проходит 18-летний москвич, ник которого в Твиттере — «Чечен270» (в настоящее время аккаунт заблокирован).

Убийство произошло через пять лет после нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда — тогда от рук исламистов погибли 12 человек. Жертва нынешнего преступления, 47-летний преподаватель, рассказывал на уроке о свободе слова, демонстрируя при этом карикатуры. Перед уроком учитель советовал студентам-мусульманам покинуть классную комнату, если демонстрируемые материалы могут их обидеть.

Отмечается, что 18-летний убийца не был студентом колледжа. В связи с убийством уже арестовали 9 человек, в том числе двух родителей студентов — известно, что после урока с карикатурами преподавателю поступали от них угрозы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее заявил о желании построить в стране «просвещенный ислам», уже назвал нападение исламистским терактом. При этом во Франции вновь прошли акции протестов в поддержку свободы слова и атеизма, который может смеяться над всем, что угодно.

Русская линия

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Воинствующие атеисты и мусульмане вновь столкнулись между собой во Франции
Французский учитель, который рассказывал ученикам о свободе слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, был обезглавлен чеченцем сразу после занятия...

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