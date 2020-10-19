В европейских СМИ в настоящее время активно обсуждается интервью главы МВД и вице-премьера правительства Эстонии Март Хельме, которое он дал «Немецкой волне» и в котором предельно жёстко выступил против половых извращений и содомитов.

До лета 2020 года Хельме был лидером Консервативной народной партии (EKRE). Сегодня он является одним из самых известных политиков страны, под руководством которого партия, придерживающаяся идей евроскептицизма, вошла в правящую коалицию весной 2019 года.

В интервью немецкому изданию глава МВД Эстонии подтвердил, что считает важным провести в 2021 году во время муниципальных выборов референдум, чтобы внести в Конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины.

«Это важно для всего народа, потому что без брака, без того, чтобы женщины и мужчины имели детей, нет будущего. Это и так всем ясно, и наш ответ очень простой. Мы за то, чтобы обозначить в законодательстве четко и однозначно: брак — это союз между одной женщиной и одним мужчиной, и все. Если вам это не нравится, то давайте денонсируем закон о сожительстве (это закон о гражданских союзах для однополых пар, который уже существует в Эстонии — РЛ). Этого они не готовы делать, что означает то, что наш референдум нужен. Мы хотим, чтобы государство сохранилось, а оно не может сохраниться без детей и без морали», — заявил Март Хельме.

Что касается содомитов, то глава МВД Эстонии признал, что смотрит на них «действительно недружелюбно». «Пусть бегут в Швецию. Там все-все на них смотрят более вежливо», — посоветовал он.

«Это не гомофобия. Я сказал бы, что те люди, которые говорят, что нашего референдума не надо, — гетерофобы. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут делать свою гомопропаганду, то мы можем делать и другую пропаганду», — ответил Хельме на замечание о гомофобии.

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