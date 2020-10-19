15 октября 2020 года предвыборный штаб Джо Байдена на президентских выборах США опубликовал заявление с характерным заголовком «Видение Джо Байдена для греко-американские и американо-греческие отношения», в котором пообещал сугубую поддержку Греции против Турции и Фанару как центру всего мирового Православия, сообщает греческий портал «OrthodoxTimes».

«В отличие от президента Трампа, Джо будет призывать Турцию к поведению, которое не нарушает международное право или её обязательств как союзника НАТО, например, выступит против турецких нарушений воздушного пространства Греции», — говорится в тексте.

В документе также подробно говорится о давних связях вице-президента США с греко-американским сообществом. Кроме того, в нем подробно описывается, что Джо Байден сделал для развития греко-американских отношений, и даётся сигнал для продолжении этой политики в случае его избрания на предстоящих выборах.

Согласно предвыборным обещаниям, Джо Байден и впредь будет сильным голосом за свободу вероисповедания во всем мире, включая права Элладской Православной Церкви и Фанара. Кроме того, он будет работать с Грецией, чтобы способствовать стабильности в Восточном Средиземноморье.

В разделе, посвященном тому, что сделал Джо Байден по греческим вопросам, отмечается, что Джо уже давно является решительным сторонником Вселенского Патриархата и оказывает непоколебимую поддержку стремлению Патриархата функционировать в роли центра всего православного мира. Он дорожит своим визитом в Патриархию в 2011 году и каждой своей встречей со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он призвал Турцию разрешить вновь открыть семинарию Халки и раскритиковал недавнее решение турецкого правительства превратить Собор Святой Софии в мечеть.

Кроме того, подчеркивается, что Джо Байден недавно призвал администрацию Трампа оказать давление на Турцию, чтобы она воздержалась от дальнейших провокационных действий в регионе против Греции, включая угрозы применения силы. Джо Байден также считает особой честью то, что он был награжден Фондом OXI Day Foundation в 2016 году и что он получил премию Athenagoras Human Rights Award в 2015 году.

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