В РНИМУ им. Н.И. Пирогова открылись бесплатные курсы повышения квалификации для психологов и акушеров-гинекологов, работающих с женщинами в ситуации репродуктивного выбора. В обучении принимают участие 209 специалистов — 68 акушеров-гинекологов и 141 психолог со всей страны. Такие курсы на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова проходят впервые, сообщает Диакония.Ru.

Курсы организованы при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Русской Православной Церкви: инициатива проведения обучения ранее обсуждалась на заседании совместной рабочей группы Министерства и Церкви. Планируется, что такие обучающие курсы станут регулярными.

Организаторы обучения — РНИМУ им. Н.И. Пирогова и общероссийская благотворительная программа «Спаси жизнь» — совместная программа АНО «За жизнь» и Синодального отдела по благотворительности. Обучение проводится при участии всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Одними из первых, кто встречает беременную женщину в женской консультации, являются акушеры-гинекологи, когда она оказывается в ситуации репродуктивного выбора. Важно, чтобы врач смог квалифицированно объяснить будущей маме, которая по тем или иным причинам думает сделать аборт, что уже с момента зачатия ребенок является уникальным индивидом. Нужно помочь женщине принять свою беременность и избавиться от связанных с нею негативных переживаний, при необходимости направить к соответствующим специалистам, если мама нуждается в социальной помощи. Всему это врачей и психологов призваны научить наши занятия, — говорит доцентка кафедры социальной работы психолого-социального факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидатка психологических наук Мария Цыганкова. — В разработке программы обучения участвовали профессоры и сотрудники психолого-социального факультета нашего университета при участии экспертов Синодального отдела по благотворительности. Важно отметить, что такие курсы организованы впервые».

Занятия проходят в дистанционном формате. Курсы для психологов рассчитаны на 72 часа, они проводятся по программе «Клинико-психологическая профилактика искусственного прерывания беременности». Занятия для акушеров-гинекологов идут 36 часов по программе «Психологические основы профилактики искусственного прерывания беременности». По окончании занятий участники смогут получить удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Участникам занятий рассказывают об особенностях восприятия беременности в различные возрастные периоды женщины, методах коррекции негативных состояний, формах поддержки женщины.

«Сейчас по закону женщина, которая решила сделать аборт, проходит консультацию психолога. И это очень важно, ведь, по статистике, большая часть женщин впоследствии жалеет о том, что решились на аборт, что никто не поддержал ее в трудную минуту. Благодаря программе „Спаси жизнь“ в 36 регионах нашей страны сейчас ведется работа по доабортному консультированию, помощи беременным женщинам в кризисной ситуации и членам их семей. За пять лет нашим специалистам удалось спасти более 13 тысяч детей. Мы рады, что наши добровольцы сегодня могут повысить свою квалификацию в одном из самых престижных медицинских вузов нашей страны», — говорит руководительница направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности, директор «Дома для мамы» службы «Милосердие», исполнительная директриса программы «Спаси жизнь» Мария Студеникина.

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