Российские власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключён. Об этом со ссылкой на свои источники во властных кабинетах сообщает сегодня РБК.

«Это исключено», — заявил один из собеседников РБК. По его словам, президент прислушивается к мнению специалистов, «а они в один голос говорят об отсутствии необходимости локдауна».

14 октября в ходе совещания Путина с членами правительства об отсутствии необходимости в новых ограничительных мерах заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация в стране «управляема». «Проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что уже сейчас появились две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас», — сказала вице-премьер.

При этом любопытно, что эти самые специалисты весной почему-то советовали властям обратное, и чиновники, напуганные новым вирусом, решились на губительные для всей российской экономики ограничения.

Сегодня число заразившихся коронавирусом в разы больше, чем весной, а по мнению специалистов, в локдауне, оказывается, нет необходимости. Что же касается ссылки Голиковой на то, что власти за период с весны подготовились к эпидемии, то они выглядят малоубедительными. Легче поверить в то, что у властей просто нет ресурсов для того, чтобы вновь объявить локдаун, и поэтому они поменяли тон своих заявлений.

Совсем недавно даже в Германии признали, что немецкая экономика не выдержит ещё одного жёсткого карантина, что уж говорить о России. Единственное отличие немецких и российских чиновников в этом плане состоит в том, что первые нашли в себе силы это признать, а наши делают вид, что у них «всё под контролем».

Русская линия