20 октября 2020 года на 83-м году жизни в реанимации ГКБ № 33 г. Москвы отошёл ко Господу глава Союза «Христианское Возрождение», член Союза писателей России Владимир Николаевич Осипов.

Владимир Николаевич родился в семье сельских учителей. Крещён в 1944 году в городе Пугачёв Саратовской области, находясь в эвакуации.

Окончил в 1955 году среднюю школу в городе Сланцы. В 1955—1959 годах учился на историческом факультете МГУ. Был членом ВЛКСМ. Отчислен из комсомола и института за выступление в поддержку арестованного КГБ однокурсника А. М. Иванова, после чего доучивался заочно.

Работал учителем истории в 727 школе города Москвы.

В 1960—1961 годах входил в число организовывавших молодёжные собрания у памятника Маяковскому в Москве. За организацию этих встреч был арестован 6 октября 1961 года и осуждён Мосгорсудом 9 февраля 1962 года по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»). В 1962—1968 годах находился в заключении в Дубравлаге (Мордовия). Стал, по его собственным словам, «убеждённым православным монархистом и русским националистом».

После освобождения в октябре 1968 года работал на вагоностроительном заводе в Калинине (ныне — Тверь), позже — грузчиком на хлопчатобумажном комбинате в городе Струнино Владимирской области, затем бойцом пожарной охраны в городе Александрове.

В 1971—1974 годах издавал машинописный журнал «Вече», имевший православно-патриотическую направленность и выходивший тиражом 50−100 экземпляров. Указывал на обложке журнала свою фамилию и адрес. Также издал один номер журнала «Земля». За издание журналов, признанных распоряжением руководителя КГБ Ю. В. Андропова «антисоветскими», был арестован 28 ноября 1974 года и приговорён Владимирским областным судом 26 сентября 1975 года снова по ст. 70 УК РСФСР к 8 годам лишения свободы. Виновным себя не признал. В 1975—1982 годах был в заключении в лагерях для политзаключённых в Дубравлаге. Принимал участие в акциях протеста против произвола лагерной администрации, за что водворялся в ШИЗО и ПКТ.

После освобождения в ноябре 1982 года работал на местном экспериментальном заводе художественных промыслов в Тарусе Калужской области, где находился под строгим административным надзором в течение 3 лет.

В 1987 году возобновил издание православно-патриотического журнала «Земля».

В 1988 году организовал группу «За духовное и биологическое освобождение народа», на основе которой им был создан 17 декабря 1988 «Христианский патриотический союз», переименованный в январе 1990 года в Союз «Христианское Возрождение».

В 1991 году полностью реабилитирован, после чего стал жить в городе Долгопрудный Московской области.

С 1994 года — член Союза писателей России. Автор трёх книг публицистической направленности.

В 2010 году городской прокурор Александрова обращался в суд с заявлением о признании экстремистским материалом книги Осипова «Корень нации. Записки русофила». Процесс шёл более двух лет, в марте 2013 года прокурор отозвал заявление.

Все последние годы был активным участником православно-патриотического движения.

Господь да упокоит душу новопреставленного раба Божия Владимира в селениях праведных! Вечная ему память!

Русская линия