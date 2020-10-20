Российский центр науки и культуры в настоящее время ведёт активную подготовку к телеконференции с известным скульптором, автором многих скульптурных работ во Франции и в мире, народным художником России Владимиром Суровцевым.

Онлайн-встреча состоится 7 ноября 2020 года, в день, когда было заключено Компьенское перемирие (1918) — соглашение о прекращении военных действий в Первой мировой войне Антантой и Германией.

Автор знаменитого памятника русским воинам, павшим во время Первой мировой войны, установленного в парижском сквере между мостом Инвалидов и Гран-Пале, недалеко от моста Александра III, расскажет об истории создания монумента и итогах предшествовавшей установке работы по исследования истории Русского экспедиционного корпуса (РЭК) во Франции (1916−1918 гг.).

Памятник В.А.Суровцева был одним из первых российских мемориалов о «Великой войне», как ее называют во Франции. С учетом значимости события на торжественное открытие приезжал В.Путин.

Возвращение к теме РЭК во Франции и Первой мировой войне дало старт к более правильному пониманию всей непростой истории начала ХХ века и роли России в общемировой политике.

Состоявшийся проект В.А.Суровцева получил полную поддержку официальных лиц России и Франции, с особым уважением был воспринят русской эмиграцией, а также получил широкий отклик в СМИ.

Сегодня многие мероприятия, связанные с российской историей, проводятся у этого мемориала. Монумент пробудил во многих семьях в России и во Франции интерес к изучению истории своего рода. К слову, дед скульптора — Василий Фомич Суровцев — был участником Брусиловского прорыва.

По итогам работы над Мемориалом скульптор был удостоен удостоен французского ордена.

Монумент готовился В.А.Суровцевым вместе с сыном Даниилом. Автор считает, что Россия и Франция обязаны поощрять новое молодое патриотически настроенное поколение изучать и дорожить своим прошлым. Для этого важна преемственность и поддержка деятелей культуры. Опора на них резонансом идёт по большому кругу зрителей, формируя их взгляды на уроки истории, на роль и имидж нашей страны в целом в мире и в Европе.

Беседа пройдет в формате онлайн и будет доступна на веб-сайте и страницах РЦНК в соцсетях.

Русская линия