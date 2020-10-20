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Сводка новостей от 20 октября 2020

«Аще же и церковь преслушает, буди тебе, якоже язычник и мытарь» (МФ.18,17)
Святейший Патриарх Кирилл утвердил решение об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова)…

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов)Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от Церкви схимонаха Сергия (Романова), сообщает Патриархия.Ru.

10 сентября 2020 года в Екатеринбургском епархиальном управлении состоялось третье заседание церковного суда по делу схимонаха Сергия (Романова), изверженного из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда Апостольских правил и церковных канонов.

Схимонах Сергий (Романов), вызванный на суд для ответа на вопросы, вновь не явился на заседание, опубликовав при этом в сети Интернет очередное видеообращение.

В результате епархиальный церковный суд принял решение об отлучении его от Церкви.

Ранее, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля с.г. признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана.

В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением.

В заключительной части судебного решения говорилось, что «своими действиями схиигумен Сергий (Романов) нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан, которую подписал 24 декабря 2001 года».

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