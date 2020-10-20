16 октября 2020 года в Московской духовной академии прошло пленарное заседание научно-практической конференции «Столетие „Русского исхода“ (Крымской эвакуации): 1920−2020», сообщает Патриархия.Ru.

Конференция, организованная по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла кафедрой церковной истории МДА, посвящена церковной составляющей трагических событий, произошедших век назад. Как отметил в приветственном слове ректор академии епископ Звенигородский Феодорит, несмотря на дистанционный формат конференции, ее проведение свидетельствует о продолжающейся учебной и научной работе МДА, не прекращающейся в условиях эпидемии.

В своих докладах участники конференции рассмотрели разные стороны жизни чад единой Русской Православной Церкви как во время Гражданской войны, предшествующей Крымской эвакуации, так и в годы эмиграции.

Заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва в своем докладе «Церковная жизнь в русском зарубежье по дневникам П.Е. Ковалевского» подчеркнул опасность утраты религиозной и национальной идентичности.

Ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан на примере династии священников, ушедших после Кронштадтского восстания в Финляндию, показал судьбы русского духовенства в этой стране.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой церковной истории МДА профессор А.К. Светозарский рассказал о жизни послевоенных архиереев-репатриантов в СССР.

Теме «Всероссийский Поместный Собор как критерий соборности в русской церковной эмиграции» было посвящено сообщение профессора Свято-Троицкой православной семинарии в Джорданвилле (Нью-Йорк, США) диакона Андрея Псарёва. Историк Русской Православной Церкви Заграницей продемонстрировал трудность рецепции соборных определений в условиях жизни церковной эмиграции.

Доктор церковной истории Н.Ю. Сухова из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета рассказала о судьбе двух монахов — русских эмигрантов — архимандрита Киприана (Керна) и бенедиктинца иеромонаха Климента (Лялина) — на основе содержащейся в архиве их переписки.

В сообщении доцента МДА Г. Е. Колыванова исследовалась работа духовных семинарий юга России в годы Гражданской войны.

Доцент МДА П.Е. Липовецкий представил тему прощания с Родиной в воспоминаниях эмигрантского духовенства.

Старший преподаватель МДА протоиерей Сергий Забелич рассказал о трагедии «Русского исхода» в произведении И.С. Шмелева «Солнце мертвых».

Аспирант кафедры церковной истории К.А. Муренец представил биографию митрополита Вениамина (Федченкова) в его бытность епископом армии и флота Белой армии.

На основании докладов конференции планируется издание статей в научных журналах Московской духовной академии.

Русская линия