18 октября 2020 года в Рязани состоялось торжественное открытие и освящение мемориальной доски, посвященной уроженцу Рязани святителю Серафиму, архиепископу Богучарскому, сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

Участниками торжественной церемонии стали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, начальник Рязанского десантного училища гвардии генерал-майор Алексей Рагозин, президент некоммерческого благотворительного фонда «Наследие» Леонид Решетников, сопредседатель Рязанского отделения Всемирного Русского Народного Собора Андрей Крючков, автор жизнеописания святителя Серафима (Соболева) доктор исторических наук Андрей Кострюков, создательница мемориальной доски скульптор Раиса Лысенина и другие почетные гости.

На рязанской земле будущий святитель родился, вырос и получил первое духовное образование. Памятная доска была установлена на здании музея истории Воздушно-десантных войск, где до революции располагалась Рязанская духовная семинария. В стенах духовной школы с 1898 по 1904 годы и обучался будущий святитель.

После обучения в Рязанской семинарии он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. С сотнями тысяч других русских людей он отправился в изгнание. Особым образом проявлял себя как чуткий духовник, учитель жизни и подвижник.

В 2016 году на пятом пленарном заседании Архиерейского Собора был рассмотрен вопрос о прославлении в лике святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева). Члены Собора единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа Серафима, много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России.

Ещё при жизни к владыке Серафиму приходило множество верующих со скорбями и тяготами. Они уходили утешенными и умиротворенными. Духовные чада владыки сохранили записи, свидетельствующие о его даре прозорливости. И по смерти владыки Серафима не ослабевает поток людей, идущих к нему с упованием на молитвенную помощь и обретающих ее.

Митрополит Марк благословил установленную на историческом здании мемориальную доску. Перед собравшимися затем выступила Раиса Лысенина — она рассказала, с какой ответственностью подошла к работе, и насколько важным и дорогим стал для нее этот период творческих трудов.

Не так давно вышла книга Андрея Кострюкова, в которую вошли новые материалы о жизни архиерея, в том числе духовные наставления святителя Серафима. Возможно, теперь у многих рязанцев тоже появится стремление больше узнать о жизни святителя, о его борьбе за Церковь, за чистоту Православного вероучения и о его любви к людям.

Русская линия