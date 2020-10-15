Совсем недавно в России и в Европе смеялись над шведами, которые отказались вводить жёсткий карантин в своей стране из-за коронавируса, а сегодня даже такая ведущая экономическая держава ЕС, как Германия, вынуждена признать, что немецкая экономика не выдержит ещё одного карантина, подобного тому, что был введён весной, и немцам надо идти по пути шведов.

Германия не может себе позволить с экономической точки зрения нового локдауна, как это было весной во время первой волны коронавируса; необходимо срочно взять под контроль ситуацию с пандемией. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлерин ФРГ Ангела Меркель по итогам встречи с премьер-министрами федеральных земель, сообщает ТАСС.

«Мы приняли бюджет, который предусматривает только в этом году новую задолженность в размере более € 250 млрд. Поэтому мы, в том числе экономически, не можем себе позволить второй волны, какую мы имели весной, с такими последствиями», — заявила Меркель, пытаясь сместить акценты с неудачных мер, которые были приняты весной, на немцев, которые своим несерьёзным поведение способствуют второй волне пандемии.

Канцлерин подчеркнула, что страна находится «в критической стадии» борьбы с пандемией и поведение людей в ближайшие недели будет иметь решающее значение. Меркель отметила, что её беспокоит «экспоненциальный рост» числа новых случаев заражения.

Глава правительства ФРГ признала, что результаты встречи не в полной мере удовлетворяют. В частности, канцлер и главы регионов не смогли достигнуть единодушия по вопросу введения единого запрета на размещение граждан из так называемых зон риска — районов, где в течение недели число инфицированных превышает 50 на 100 тыс. жителей. «Его в действительности непросто реализовать», — сказала Меркель. Эта тема будет обсуждаться после осенних каникул, которые начались на текущей неделе в нескольких землях.

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