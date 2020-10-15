Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2020

Помпео вновь вступился за Кондрусевича
Глава Госдепа США призвал белорусские власти впустить в страну главу белорусских католиков…

Майк ПомпеоВластям Белоруссии следует пересмотреть решение о запрете на въезд на свою территорию главы Римско-католической церкви в стране Тадеуша Кондрусевича, заявил во вторник глава Госдепа США Майк Помпео, сообщает Интерфакс.

«Прошло более 40 дней с тех пор, как власти Белоруссии не пустили в страну своего гражданина архиепископа Кондрусевича. (..) Такие действия несправедливы и идут вразрез с принципом свободы вероисповедания», — отметил он в заявлении.

Помпео подчеркнул, что призывает власти Белоруссии «восстановить справедливость и разрешить главе Римско-католической церкви в Белоруссии вернуться в свою страну».

В начале сентября Помпео уже обращался к Минску с подобным призывом, однако белорусские власти его проигнорировали. С тех пор эта тема в СМИ большого звучания не имела.

Судя по всему, проблема Кондрусевича интересует только Польшу, США и Ватикан, которые стараются добиться от Белоруссии разрешения на въезд для католического прелата. Однако, широкого звучания в международной повестке дня она не имеет.

Русская линия

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