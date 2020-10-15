Турецкие власти провокационно не пропускали самолет с главой МИД Греции, летевший из Ирака в Грецию, в своё воздушное пространство…

Напряженные отношения Афин и Анкары становятся всё хуже. Накануне турецкие власти 20 минут не пропускали самолет с главой МИД Греции над турецко-иракской границей к северу от Мосула, хотя ранее дали разрешение на пролёт. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил греческий телеканал ERT-1, передаёт Eadaily.com.

На борту лайнера находился министр иностранных дел Никос Дендиас, возвращавшийся в Афины после визита в Ирак. Турецкие власти отозвали своё разрешение при приближении самолета к турецко-иракской границе. В результате самолет был вынужден снизить высоту и летать кругами, до тех пор, пока проблема не была решена. При этом возник риск нехватки топлива. В итоге турецкие власти дали-таки разрешение, и самолет приземлился на военном аэродроме в местечке Элефсина под Афинами со значительной задержкой.

«Действия турецких властей выходят за рамки любого понятия добрососедства и нарушают правила дипломатического поведения, — отмечает телеканал. — Этот шаг свидетельствует о том, что Турция раздражена визитом главы МИД Греции в Ирак».

Вопрос о создании помех пролету VIP-самолета будет вынесен греческой делегацией на обсуждение в Европейском совете.

Следует признать, что отношения Турции и Греции в настоящее время находятся на самом низком уровне, и есть опасения, что конфронтация двух союзников по НАТО закончится войной.

Как сообщало EADaily, последним недружественным шагом со стороны Турции в отношении Греции стала отправка 12 октября исследовательского судна Oruc Reis в район греческого морского шельфа у греческого острова Кастелоризо. Судно охраняется группой турецких военных кораблей. Греция также привела в боеготовность свой военно-морской флот и ВВС, заявив, что будет защищать свою территорию.

Русская линия