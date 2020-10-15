Глава Фанара встретится с папой Римским Франциском в рамках экуменического мероприятия под девизом «Никто не спасается в одиночку — мир и братство»…

Константинопольский Патриарх Варфоломей, который подвергается регулярной критике в Греции и на Афоне из-за своего экуменизма, вновь собирается в Рим для участия в экуменической встрече. Об этом 15 октября 2020 года сообщил греческий сайт ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, передаёт СПЖ.

По информации греческого ресурса, визит главы Фанара в Рим начнется 19 октября.

20 октября Патриарх Варфоломей примет участие в межконфессиональной встрече, организованной Общиной святого Эгидия. Основная тема мероприятия анонсирована как «Никто не спасается в одиночку — мир и братство».

В рамках поездки запланирована встреча Патриарха Варфоломея с главой Римско-католической церкви папой Франциском.

Кроме того, как сообщает ресурс, 21 октября глава Константинопольского Патриархата примет участие в мероприятии Папского Антонианского университета, в ходе которого ему будет присвоено звание почетного доктора философии. Мероприятие будет транслироваться онлайн.

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