Издательский отдел Соловецкого монастыря выпустил книгу «Союзом любви во Христе соединенные. Письма духовенства из Соловецкого лагеря и северной ссылки». В издании представлены письма священнослужителей, находившихся в заключении в Соловецком лагере особого назначения и отбывавших ссылку в Северном крае в 1923—1926 гг. Адресованы письма Ольге и Екатерине Поваровым, матери и дочери, которые вместе с архангелогородским духовенством и мирянами бесстрашно оказывали помощь людям, осужденным за веру во Христа, сообщает сайт Соловецкого монастыря.

Публикуемые письма свидетельствуют о том, что в условиях жесточайших гонений архиереи, священники и миряне, связуемые союзом любви в единении между собой, творили дело Божие во славу Святой Церкви.

Во введении описываются обстоятельства написания этих писем, обнаруженных исследователями в архивно-следственном деле Поваровых. Затем вниманию читателя предлагается обзор истории репрессий духовенства в 1923—1926 гг. Основную часть книги составляют сами письма, причём каждая подборка предваряется жизнеописанием их автора.

Наиболее подробными являются биографии священномученика Илариона (Троицкого) и епископа Софрония (Старкова), заключенных Соловецкого лагеря. В «Приложениях» приводятся биографии Ольги и Екатерины Поваровых и описание их следственного дела (П-3021), письма Ольги Поваровой и московского миссионера С. В. Касаткина, обращение архангельских христиан к Е. П. Пешковой с просьбой походатайствовать за архангелогородского епископа священномученика Антония (Быстрова), написанное от лица его внука, а также биографии духовных лиц, многократно упоминавшихся в письмах и проходивших по делу П-3021.

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