Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2020

Новости бизнеса по продаже детей
В Санкт-Петербурге умерли два младенца, которых суррогатные матери согласились продать иностранцам…

Суррогатное материнствоВ Приморском районе Санкт-Петербурга в квартире был найден мёртвым пятимесячный ребёнок, который был рождён россиянкой для продажи за границу, сообщает Интерфакс.

Вызов в экстренные службы с проспекта Авиаконструкторов поступил в среду в 11:16. Родителей ребёнка начали искать, но уже сейчас известно, что речь идёт о суррогатной матери, поскольку с ребёнком находилась всё это время няня.

Официальной информацией о случившемся «Интерфакс» не располагает.

В то же время агентство сообщает, что 9 октября в городе Коммунар в Ленобласти умер ещё один пятимесячный младенец, рожденный суррогатной матерью для граждан Китая. По факту было возбуждено уголовное дело.

Как рассказывали в аппарате детской правозащитницы Санкт-Петербурга Анны Митяниной, родители этого ребёнка заключили договор с компанией «Наследие», которая принадлежит агенту из Китая.

По данным вице-губернатора Олега Эргашева на 16 сентября, с начала года в органах ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 128 записей о рождении суррогатных детей, родителями которых являются граждане КНР. Несколько десятков детей пока поместили в Дом ребенка № 3 Фрунзенского района.

Некоторых других младенцев выписали из роддомов по доверенностям, выданным биологическими родителями на имя третьих лиц. Учёт таких детей в Петербурге, контроль за их лечением и условиями их содержания не реализуется.

В Русской Православной Церкви выступают категорически против того, чтобы российские женщины становились суррогатными матерями для детей иностранцев. Во многих странах суррогатное материнство запрещено законом, но российские власти разрешают россиянам торговать своими детьми за границу.

Таковы реалии — ранее Россия была известна как место, где иностранцу можно было очень дёшево купить ребёнка-сироту. Но после закона «Димы Яковлева», поставившего заслон для усыновления детей иностранцами, наша страна стала местом, где можно недорого заказать ребёнка у суррогатной матери.

Русская линия

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