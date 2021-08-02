Пророк Илия появился на свет в Фесвии Галаадской в Палестине за 900 лет до Рождества Христова. Святитель Епифаний Кипрский пишет: «Когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, что благообразные мужи приветствовали его, пеленали огнём и питали пламенем огненным». Илия в переводе на русский означает крепость Господня. Будучи малым отроком, он один поселился в пустыне и жил здесь, проводя время в духовных подвигах. Святой пророк Илия был великим ревнителем славы Божией. В его времена весь народ вместе с правителями отступил от Истинного Бога и стал поклоняться идолам. Пророк Илия своей проповедью, великими чудесами и святой жизнью восстановил в народе истинное богопочитание. За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице. Пример пророка побуждает и нас ревновать о славе Божией, мужественно и бесстрашно защищать истинную веру.

Ревность о славе Божией — это наш священный долг и одно из богоугоднейших проявлений нашей любви к Всевышнему. В чём же она может проявляться в наше время?

Когда люди желают прославить человека, уважаемого и любимого ими, они, обычно, стараются похвалить его перед другими, прославляя его ум, талант, пересказывая его изречения, вспоминая его мудрые мысли и удивительные поступки — всё, что свидетельствует о его высоте и значительности. Так же подобает действовать и христианам для прославления своего Господа, распространяя в мире истинное познание о Боге, о всесовершенных Его свойствах, о великих делах Его. Всякое же искажение ведения о Боге, распространение ересей — это покушение на славу Божию. Если нам удастся извлечь заблудшего из тьмы в свет христианской веры, вразумить и научить его, то истинно поревнуем о славе Божией.

Ревность о славе Божией проявляется также в добрых делах и аскетических подвигах. Для того чтобы понять, как это бывает, обратимся, опять-таки, к повседневной жизни. По хорошим детям, по их поведению в обществе, судят о родителях, которые их воспитывали. Также и христиане, называющие Бога своим Отцом, прославляют Его своими делами, своей жизнью. Добрыми делами христиан имя Божие прославляется, дурными — хулится. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного», — говорит Евангелие.

И ещё много чем можно проявить ревность о славе Божией в наше бурное время: участием в строительстве храмов, в крестных ходах, борьбой с абортами, содомией, с бесстыжими богохульниками.

В день памяти пророка Илии часто бывает гроза, гремит гром, и мы, хотя в другие дни с некоторой опаской относимся к этому грозному природному явлению, в этот день воспринимаем гром как благословение, посылаемое нам с небес. Первым православным храмом Киевской Руси, ещё при князьях Аскольде и Дире, был храм в честь пророка Илии. И своих детей русские люди часто называли в честь него. Например, наш былинный богатырь, впоследствии преподобный Киево-Печерской лавры Илия Муромец, был назван в честь пророка Илии.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Второго Пришествия Христа на землю. Пророку Илие молятся о даровании дождя во время засухи. Российские десантники считают пророка Илию своим небесным покровителем.

Всех вас с праздником!

Архимандрит Борис (Долженко)