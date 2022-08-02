Администрация Турку (Финляндия) разорвала договор с русской дипломатической службой о передаче в бесплатное пользование здания на Луостаринмяки, в котором находился православный храм, и потребовала вернуть его к 1 августа 2022 года, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Глава международного отдела Турку Мика Акканен заявил, что Турку прекратил право пользования зданием из-за военной операции, начатой Россией на Украине. Однако российские дипломаты по-прежнему могут пользоваться зданием на острове Какскерра, где русские с начала весны уже строят новую церковь.

По словам Акканена, в своё время между Финляндией и Советским Союзом было заключено соглашение о том, что в Турку и Ленинграде будут открыты консульства, и в обоих местах у сотрудников должно быть место для отдыха. Это соглашение продолжает действовать. Однако на счёт здания церкви был заключён отдельный договор — между Генконсульством России в Турку и городом Турку.

«У города нет оснований разрешать использование зданий бесплатно или безвозмездно, поэтому было оправдано прекращение действия права на использование», — заявил глава международного отдела Турку, пытаясь оправдаться за закрытие храма, который ранее финские власти сами и передали российским дипломатам.

Генеральное консульство России в Турку должно вернуть здание в том же состоянии, каким оно его получило. Русские дипломаты уже демонтировали купол и вывезли церковное имущество, в том числе иконы. В конструкцию здания не было внесено никаких изменений, так что город сможет вернуть его в прежнее состояние. Что так теперь расположиться, никто не знает.

Русская линия