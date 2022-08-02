Под давлением сторонников содомии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби был вынужден отказаться от заявления о том, что брак заключается «между мужчиной и женщиной»…

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби был вынужден предоставить англиканским епископам со всего мира возможность отвергнуть заявление о сексуальности, когда они встретятся на этой неделе в Кентербери на конференции в Ламбете, сообщает Седамица.Ru со ссылкой на Тhe Guardian.

Разворот Джастина Уэлби, лидера всемирного Англиканского сообщества и президента конференции, произошёл поздно вечером в понедельник, 25 июля 2022 года, за несколько часов до того, как 650 делегатов начали прибывать на 12-дневное собрание.

Это последовало за возмущением со стороны либеральных англикан и борцов за права содомитов по поводу декларации, известной как Ламбетский призыв о человеческом достоинстве, в которой брак определяется как «союз между мужчиной и женщиной». Он добавляет, что «узаконение или благословение однополых союзов» не может быть рекомендовано, и что, «по мнению англиканской общины в целом, однополые браки недопустимы».

Среди протестующих был епископ Лос-Анджелеса Джон Харви Тейлор, который сказал, что это заявление «противоречит христианским ценностям исцеления и примирения». «Оно разделяет, ранит, делает козлов отпущения и отрицает», — заявил епископ Тейлор.

Епископы Церкви Уэльса заявили, что Ламбетский призыв «подрывает и ниспровергает достоинство неотъемлемой части нашего сообщества, а не утверждает его». Ранее Церковь Уэльса уже проголосовала за благословение «однополых браков».

В заявлении, сделанном в понедельник вечером, 25 июля, на конференции в Ламбете, говорится: «В последние дни мы внимательно выслушали ответы епископов. Редакционная группа „Призыва к человеческому достоинству“ внесет некоторые изменения в текст Призыва». Не сообщалось никаких подробностей, но было сказано, что пересмотренный текст будет опубликован «как только он будет доступен».

В заявлении также было объявлено, что у англиканских епископов теперь будет третий вариант ответа на Ламбетский призыв. «Епископы теперь смогут чётко заявить о своём несогласии с конкретным Призывом, а также поддержать его или призвать к дальнейшему обсуждению. В третьем варианте будет указано: «Этот Призыв не говорит за меня. Я не добавляю свой голос к этому Призыву».

Джейн Озанн, видная сторонница содомитов в Англиканской церкви, приветствовала этот шаг. Но она добавила: «Я всё ещё глубоко обеспокоена тоном этого коммюнике. Судя по всему, он не решает ни одной из проблем, связанных с процессом, на которые так многие обращали внимание, и не признаёт утраты доверия, которое сейчас имеет место в отношении [дискуссий о сексуальности и идентичности] здесь, в Англии».

Вопрос сексуальности и «однополых браков» десятилетиями вызывал глубокие разногласия среди англикан как в Великобритании, так и во всем мире. Конференция в Ламбете, запланированная на 2018 год, была отменена архиепископом Уэлби, поскольку стало очевидно, что разногласия непримиримы и нанесут ущерб всемирной Англиканской церкви.

В 2016 году собрание англиканских примасов со всего мира проголосовало за введение де-факто санкций против Епископальной церкви США за одобрение «однополых браков» и выпустило заявление, подтверждающее «традиционную доктрину» о том, что брак должен заключаться между мужчиной и женщиной.

С тех пор Шотландская епископальная церковь решила разрешить «однополые браки», а Англиканская церковь в Уэльсе проголосовала за особые благословения для «однополых супружеских пар». Но Церковь Англии до сих пор запрещает «однополые браки».

Лидеры консервативных Англиканских церквей из Руанды, Нигерии и Уганды бойкотируют конференцию в знак протеста против поддержки некоторыми национальными Англиканскими церквями «однополых союзов».

Поэтому-то Уэлби стремится сосредоточить внимание конференции в Ламбете на таких вопросах, как климатический кризис и глобальное неравенство.

В послании к епископам на прошлой неделе он сказал: «Не игнорируя те вещи, в которых у нас есть глубокие разногласия, я молюсь, чтобы мы подошли к этому собранию с ещё более глубоким пониманием того, что нас объединяет: любовь Иисуса Христа и Его призвание служить Божьему миру».

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