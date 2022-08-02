31 июля 2022 года на перевале Вршич в Словении возле часовни в честь равноапостольного князя Владимира состоялась ежегодная церемония, посвященная памяти русских военнопленных Первой мировой войны, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В 1915 году вблизи города Краньска Гора был организован лагерь для русских военнопленных, руками которых строилась дорога через перевал Вршич. 12 марта 1916 года одну из групп пленных, расчищавших дорогу, завалила снежная лавина — погибли более 300 человек. Всего же за время существования лагеря (1915−1917 гг.) здесь от тяжёлого труда и голода погибло около 10 тысяч находившихся в плену.

В память о погибших под лавиной товарищах русские военнопленные построили вблизи своих бараков небольшую деревянную часовню. В 1920-е годы дорога через перевал Вршич была реконструирована, останки погребенных вдоль неё военнопленных перезахоронили в братской могиле близ Русской часовни, над которой в 30-х годов прошлого века был установлен небольшой пирамидальный обелиск с надписью «Сынамъ России».

По благословению Патриарха Сербского Порфирия, администратора Загребско-Люблянской митрополии, панихиду по покоящимся на перевале Вршич русским воинам совершил викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Марчанский Савва в сослужении клириков Загребско-Люблянской митрополии иерея Раде Деспотовича и диакона Александра Лукича.

«Часовня на Вршиче — малая в физическом смысле часть христианского наследия, маленький кусочек в огромном и прекрасном полотне мозаики христианской культуры, христианского образа жизни, — отметил в архипастырском слове епископ Савва, которого цитирует ТВ „Храм“ (Сербская Православная Церковь). — Все мы знаем, что эту часовню построили русские пленные, для которых она стала выражением их потребности в храме и молитве. Это значит, что они имели потребность в любви Божией, ведь всякий храм является выражением любви, стремления и потребности ощутить любовь и милость Божию. Но это повествование не завершается словами о строительстве, не завершается и описанием трагедии, когда под сошедшей лавиной были погребены боголюбивые русские люди. Повествование продолжается воспоминанием о реставрации храма местной общиной, братьями словенцами, которые таким образом засвидетельствовали свою христианскую любовь, превосходящую этнические и конфессиональные границы, и засвидетельствовали, что Бог, Которому мы молимся, — Единый Господь, Который за нас пострадал, был погребен и воскрес. Один и для словенцев, и для русских, и для нас, православных сербов, и для всех других людей».

К памятнику солдатам, сражавшимся за свободу славянских народов и нашедшим последнее пристанище вдали от Родины, были возложены венки.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Словении Т. Эйвазов и сотрудники российского Посольства в Любляне, министр Правительства Москвы и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы С. Черемин; епископ Цельский на покое Станислав Липовшек (Римско-Католическая Церковь), а также ряд словенских политиков, предпринимателей и общественных деятелей, в том числе экс-президент этой страны М. Кучан, руководитель Словенской национальной партии З. Елинчич, директор Международного исследовательского центра Второй мировой войны Я. Уйчич, председатель Общества дружбы «Словения — Россия» С. Гержина и его заместитель У. Оцвирк, мэр города Краньска Гора Я. Хроват и другие.

Мемориальная церемония была организована Обществом «Словения — Россия».

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