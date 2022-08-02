К предстоящему 13 августа 100-летию мученической кончины митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших Епархиальной комиссией по канонизации Санкт-Петербургской епархии впервые расшифрованы протоколы допроса владыки в ходе судебных заседаний 12, 13, 14 и 17 июня 1922 года, сообщает «Вода живая».

Расшифровка велась на основе материалов следственного дела П-89 305 Архива регионального управления ФСБ.

Материалы размещены в виртуальном выставочном зале Князь-Владимирского собора в разделе «Литературное наследие».

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Сто лет назад завершился Петроградский судебный процесс по делу «Об изъятии церковных ценностей», ставший знаковым событием в истории России. Заседания суда проходили с 10 июня по 5 июля 1922 года. Были невинно осуждены 86 человек, среди них настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Михаил Союзов (1869−1922), скончавшийся через три месяца в тюремной больнице. Материалы о нём направлены в Синодальную комиссию по канонизации.

По приговору суда 10 человек были приговорены к расстрелу, шестеро впоследствии помилованы, а священномученик митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), преподобномученик Сергий (Шеин), мученики Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров были расстреляны. В 1992 году они были причислены к лику святых.

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