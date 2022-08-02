Русская линия
Сводка новостей от 2 августа 2022

К 100-летию со дня мученической кончины
В Интернете опубликованы расшифровки протоколов допроса священномученика митрополита Вениамина (Казанского)…

Митрополит Вениамин (Казанский) на судеК предстоящему 13 августа 100-летию мученической кончины митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших Епархиальной комиссией по канонизации Санкт-Петербургской епархии впервые расшифрованы протоколы допроса владыки в ходе судебных заседаний 12, 13, 14 и 17 июня 1922 года, сообщает «Вода живая».

Расшифровка велась на основе материалов следственного дела П-89 305 Архива регионального управления ФСБ.

Материалы размещены в виртуальном выставочном зале Князь-Владимирского собора в разделе «Литературное наследие».

Для просмотра нужно нажать на помещенную на столе книгу, перейти к списку публикаций и выбрать нужный файл.

Сто лет назад завершился Петроградский судебный процесс по делу «Об изъятии церковных ценностей», ставший знаковым событием в истории России. Заседания суда проходили с 10 июня по 5 июля 1922 года. Были невинно осуждены 86 человек, среди них настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Михаил Союзов (1869−1922), скончавшийся через три месяца в тюремной больнице. Материалы о нём направлены в Синодальную комиссию по канонизации.

По приговору суда 10 человек были приговорены к расстрелу, шестеро впоследствии помилованы, а священномученик митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), преподобномученик Сергий (Шеин), мученики Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров были расстреляны. В 1992 году они были причислены к лику святых.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Память пророка Илии
По преданию Святой Церкви, пророк Илия будет Предтечею Второго Пришествия Христа на землю...

К 100-летию со дня мученической кончины
В Интернете опубликованы расшифровки протоколов допроса священномученика митрополита Вениамина (Казанского)...

Власти Финляндии отобрали у генконсульства России православный храм в знак солидарности с Украиной
Администрация города Турку потребовала вернуть здание, которое ранее сама передала российским дипломатам под храм...

В память о павших воинах Великой войны
В Москве впервые прошёл «Бессмертный полк Первой мировой»...

В Словении помянули русских военнопленных Первой мировой войны
Иерарх Сербского Патриархата совершил на перевале Вршич панихиду по русским воинам...

Отношение к содомии продолжает раскалывать Англиканскую церковь
Под давлением сторонников содомии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби был вынужден отказаться от заявления о том, что брак заключается «между мужчиной и женщиной»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 г. Я.П. Кульнева, а также русского публициста и консервативного мыслителя М.Н. Каткова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика