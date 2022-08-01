Русская линия
Сводка новостей от 2 августа 2022

В память о павших воинах Великой войны
В Москве впервые прошёл «Бессмертный полк Первой мировой»…

Бессмертный полк Первой мировой1 августа, в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны прошли торжественные мероприятия, сообщает M-kn.ru.

Председатель Российского исторического общества, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин принял участие в церемонии возложения венка к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914−1918 годов», почтил память Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской империи великого князя Николая Николаевича (младшего) и его супруги, прах которых перенесен из Франции и захоронен в Часовне Преображения Господня.

Московское отделение Российского военно-исторического общества и управа района Сокол организовали ежегодное торжественное шествие. Второй год по инициативе семейного историка и генеалога Дениса Андреевича фон Мекка в Москве проходит «Бессмертный полк Первой мировой».

В нём приняли участие москвичи и гости столицы, студенты московских учебных заведений, военный оркестр Московской комендатуры, представители общественных организаций, исторических обществ, Министерства обороны.

После шествия состоялась панихида в часовне Преображения Господня.

В этот день на территории Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны в Москве открылся лекторий, посвящённый памяти воинов Великой войны. В рамках лектория Денис Андреевич фон Мекк, потомок династий фон Мекк, Чайковских и Давыдовых, рассказал и показал на примере собственной семьи, как найти информацию о своих предках, используя ранее закрытые архивы и оцифрованные источники российских библиотек.

Русская линия

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