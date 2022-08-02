Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 г. Я.П. Кульнева, а также русского публициста и консервативного мыслителя М.Н. Каткова…

Сегодня очередная годовщина гибели русского героя генерал-майора Я.П.Кульнева, павшего смертью храбрых 20 июля 1812 года.

Яков Петрович Кульнев родился 22 июля 1763 г. в г. Люцине Витебской губернии в семье небогатого дворянина. Окончив Сухопутный Шляхетный кадетский корпус с большой серебряной медалью в 1785 г. Кульнев был произведён в поручики. В составе Санкт-Петербургского драгунского полка, он принял участие в Русско-турецкой войне 1787 — 1791 гг. Уже в первых боях, особенно при осаде крепости Бендеры, молодой офицер отличился отчаянной храбростью и хладнокровием. Затем в составе Переяславского конно-егерского полка Кульнев проявил себя в боях против Польши, обратив на себя благосклонное внимание А.В.Суворова.

В 1807 г. в составе Гродненского гусарского полка подполковник Кульнев принял участие в войне с Францией и вновь отличаясь мужеством и героизмом. Во время одной из атак его полк в пылу боя прорвался так глубоко, что был окружен французами. Однако Кульнев со своими гусарами бесстрашно бросились на врага, сумев пробиться сквозь ряды численно превосходящего неприятеля, за что был возведён в полковники и получил орден св. Анны 2-й степени. «Люблю нашу матушку Россию за то, что у нас всегда где-нибудь да дерутся!», — любил повторять бравый гусар.

Три раза в течение Русско-шведской войны 1808 г. Кульнев прошёл в непрерывных боях Финляндию. За взятие г. Якобштадта он получил в награду золотую саблю, в бою при Иппери его отряд смял противника, захватив в плен начальника шведского авангарда генерала Левенгельма. Император Александр I наградил храброго гусара орденом св. Георгия 3-й степени и пожаловал ему 5 тысяч рублей, а Денис Давыдов, прославленный партизан и верный друг Кульнева, посвятил ему такие строки:

Поведай подвиги усатого героя,

О муза! Расскажи, как Кульнев воевал,

Как он среди снегов в рубашке ночевал

И в финском колпаке явился среди боя.

Пускай услышит свет

Причуды Кульнева и гром его побед.

Вновь отличился полковник Кульнев летом 1808 года в боях под Перхо и Купртики, за что был представлен к чину генерал-майора.

После завершения войны со Швецией генерал-майор Кульнев был направлен на юг, где уже четвертый год шла Русско-турецкая война 1806−1812 гг., где за сражение при Ватине ему жалуется сабля с алмазами и надписью «За храбрость».

Начавшуюся Отечественную войну 1812 года Кульнев прикрывал отступление корпуса графа П.X.Витгенштейна, постоянными стычками с неприятелем задержав продвижение вражеских войск. Умело действуя против наседавших французов, Кульнев нанёс им ряд ощутимых поражений. 18−19 июля у Клястиц и Якубово он разгромил авангард французского корпуса маршала Удино, захватив девятьсот пленных и большой обоз противника. 20 июля Кульнев вновь атаковал французов и опрокинул их. Увлекшись преследованием, отважный генерал не заметил подхода главных сил французского корпуса, обрушивших на его отряд сильный артиллерийский огонь. Прорываясь назад, Кульнев замыкал отступление своего отряда, и в этот момент неприятельское ядро сразило отважного генерала. Картечью ему оторвало обе ноги выше колен. Последние слова умирающего героя были обращены к собратьям по оружию: «Друзья, не уступайте врагу ни шага родной земли. Победа вас ожидает!»

Своими нравственными качествами и ратными подвигами генерал-майор Я.П.Кульнев снискал славу народного героя. Эту славу ещё более упрочила его смерть — первого русского генерала, павшего в Отечественной войне 1812 г. На памятнике, поставленном на месте кончины Кульнева в 1830 г., были помещены стихи В.А.Жуковского:

Где Кульнев наш, рушитель сил,

Свирепый пламень брани?

Он пал, главу на щит склонив

И стиснул меч во длани.

Где жизнь судьба ему дала,

Там брань его сразила;

Где колыбель его была,

Там днесь его могила!..

Сегодня также мы вспоминаем видного русского публициста и издателя, консервативного мыслителя, идеолога национально-патриотического движения Михаила Никифоровича Каткова, скончавшегося 20 июля 1887 г.

Он родился в Москве 1 февраля 1818 г. в семье мелкого чиновника. Детство и юность прошли в бедности, учился в Преображенском сиротском училище, 1-й Московской гимназии и в частном пансионе. Окончил с отличием в 1838 г. словесное отделение философского факультета Московского университета, в студенческие годы был участником кружка Н.В.Станкевича, увлекался гегельянством. В 1840 г. отправился в Европу с целью завершить образование, в течение полутора лет слушал лекции в Берлинском университете и, по собственному признанию, испытал влияние «философии откровения» Шеллинга, с которым был знаком лично.

Первоначально Катков критически относился к славянофилам, но после возвращения в Россию происходит его сближение со славянофильским лагерем, и в первую очередь с А.С.Хомяковым. В 1845 г. Катков защитил магистерскую диссертацию «Об элементах и формах славяно-русского языка». В 1845−49 гг. читал лекции по философии в Московском университете. В 1850 г. вышло распоряжение, по которому философию могли преподавать только профессора богословия, Катков стал редактором университетской газеты «Московские ведомости». С 1856 г. стал редактором журнала «Русский вестник», благодаря умелому подбору сотрудников и хорошей постановке беллетристического отдела журнал стал пользоваться большим успехом. В 1859 г. Катков посетил Великобританию и стал англоманом, увидев в Англии наилучший в Европе образец сочетания консервативных и прогрессистских элементов, считая английское право классическим институтом, который необходимо изучать наряду с правом римским и применять в российской общественной жизни. В своей публицистике отстаивал принцип «постепенности» любых преобразований.

Перелом в мировоззрении Каткова наступил во время польского восстания 1863 г. В 1863 г. Катков вместе с профессором П.М.Леонтьевым возглавил ставшую общероссийской газету «Московские ведомости». В это же время началось восстание в Польше. Катков жестко выступал против политики уступок полякам, выражая настроение общества, требовал твердых мер по подавлению мятежа, поддерживал жесткие действия по усмирению восстания, которые проводил граф М.Н.Муравьев-Виленский. При этом он требовал «не подавления польской народности, а призвания ее к новой, общей с Россией политической жизни».

Страстные статьи Каткова, соответствующие патриотическим чувствам общества, сделали его ведущим публицистом России. После польского восстания консервативно-охранительные элементы в позиции Каткова усиливаются. Чем ощутимее была революционная атмосфера, тем все более «правым» становился Катков. Он много писал об экономических проблемах, пропагандируя усиленное промышленное развитие, полагая, что таким образом Россия сможет укрепить военную мощь, утвердиться на мировом рынке и сохранить целостность империи. Большую роль Катков отводил образованию, полагая, что правильная воспитательная система сможет противодействовать развивающемуся «нигилизму».

В 1868 г. совместно с П.М.Леонтьевым организовал в Москве русское национальное учебное заведение — Лицей Цесаревича Николая, ставший настоящей «кузницей патриотических деятелей» (питомцами Лицея были Патриарх Алексий (Симанский), лидер правой фракции 3-й Государственной Думы граф В.Ф.Доррер, член Государственного Совета, председатель Совета Русского Собрания князь А.Н.Лобанов-Ростовский, Томский вице-губернатор, один из лидеров правого движения С.А.Володимеров и др.), после кончины Леонтьева Лицей возглавляя будущий вождь Черной Сотни В.А.Грингмут. Катков был последовательным сторонником гимназической реформы.

В 1870−80-е гг. Катков — последовательный противник и критик не только радикализма, но и породившего его либерализма. Он восстает против русской интеллигенции вообще и чиновничьей в особенности. «Как только заговорит и начнет действовать наша интеллигенция, мы падаем», — восклицал он, самым решительным образом осуждая и суд, и печать. После убийства Императора Александра II Катков стал одним из главных идеологов курса контрреформ Императора Александра III. «Не парламентаризму ли должны мы завидовать, этой пошлой доктрине, везде потерявшей кредит доверия, которая может быть годна только как средство постепенного ослабления власти и перемещения ее из рук в другие», — писал Катков, обосновывая мысль, что Самодержавие является единственно возможной властью в России.

Каткова ненавидели не только революционеры и либералы, но и многие сановники, которых он задевал в своих публикациях. Так, он писал, что «истинный корень мятежа не в Париже, Варшаве или Вильне, а в Петербурге», в деятельности тех лиц, «которые не протестуют против сильных влияний, способствующих злу». В отношении катковских изданий не раз применялись репрессивные меры. В 1866 г., получив три предостережения, газета «Московские ведомости» была приостановлена на два месяца. Только вмешательство Императора Александра II позволило возобновить издание. В 1870 г. и в 1886 г. последовали новые предостережения. Умер Катков в селе Знаменское Подольского уезда Московской губернии. Его смерть была воспринята как государственное событие, и в церквах всей России служили панихиды по усопшему.

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