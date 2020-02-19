Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Тверской епархии опубликовал на официальном сайте епархии объявление, что 20 февраля 2020 года в кафедральном Воскресенском соборе Твери состоится встреча митрополита Тверского и Кашинского Саввы «В гостях у епископа».

Тема встречи: «Христианство и жизнь в современном мире». По традиции в начале встречи вниманию собравшихся будет предложен для чтения и обсуждения Евангельский отрывок. Затем митрополит Савва ответит на вопросы участников и представителей СМИ, в том числе выскажет своё мнение о событиях, имевших место быть в кафедральном соборе в начале февраля.

Встреча состоится в 18:30. Приглашаются все желающие.

Ранее в связи со случившимся скандалом из-за присутствия во время богослужения в кафедральном соборе отца Георгия Кочеткова и его последователей и совершения Литургии на русском языке, владыка Савва вынужден был выступить с видеообращением, в котором заявил о готовности обсудить сложившуюся ситуацию.

«Вопрос языка, конечно же, важен, но нам нужно помнить, что Бог слышит нас на любом языке, ведь вся вселенная Ему одномоментно молится, и Он понимает всех нас. Для меня церковно-славянский язык является особым церковно-славянским языком, языком богослужения, ибо с из мала я в нём воспитан и как церковнослужитель совершаю на нём богослужения уже не одно десятилетие. Это язык особенный, таинственный, как некоторые из нас говорят, это язык, который объединяет все наши славянские народы. Я согласен с этим, язык богослужения должен быть возвышенным, но в этой возвышенности, я считаю, должна быть для всех нас понятность, то какие слова мы возносим Богу. И поэтому я рад приветствовать то решение Святейшего Патриарха, который на Епархиальном собрании объявил, что мы с вами должны читать Слово Божие параллельно и на русском языке, чтобы именно это Слово Божие входило в наше сознание и от этого происходило бы осмысление евангельских строк. Но я противник того, чтобы язык богослужения был переведён некачественно, некрасиво. Вспомним труды Поместного Собора 1917−1918 годов, где было постановлено, чтобы по большей части заменить те неудобовоспринимаемые слова в церковно-славянском языке на более понятные. И поэтому, наверное, скорее всего, причина конфликта среди нас — она не в языке, она внутри нас. Потому что в наше сердце закралось зло, которое разъединяет нас», — заявил архиерей.

Хотелось бы надеяться, что во время встречи митрополит Савва ответит прихожанам кафедрального собора и верующим Тверской епархии, зачем он насильно заставляет их переходить на русский язык богослужения, когда их вполне устраивает церковно-славянский язык. Или таковы теперь «миссионерские методы» у некоторых архиереев и при всей своей любви они готовы силой заставлять верующих менять свои традиции? К слову сказать, Святейший Патриарх Кирилл, на которого ссылается владыка, обращался к священнослужителям города Москвы, а не Твери или всей Русской Православной Церкви, и заявил буквально следующее:

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы (выделение — РЛ), апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой (выделение — РЛ). Важно помнить, что здесь главная цель священника не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам преумножить в себе любовь к богослужению».

Русская линия