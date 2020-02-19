Русская линия
Сводка новостей от 19 февраля 2020

Программу материнского капитала продлят до 2026 года
Госдума приняла поправки, расширяющие действие программы и распространяющие её и на отцов…

Материнский (семейный) капиталГосдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Поправки продлевают действие программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Капитал будет выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребёнок, они получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребёнка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей. Поправки, авторами которых стали единороссы и глава профильного думского комитета Тамара Плетнева, были предложены ко второму чтению законопроекта о возможности направления средств материнского капитала на строительство дома на садовом участке.

Кроме того, поправки сокращают срок оформления капитала (выдачи сертификата) с 15 до 5 дней, причём за счёт электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Одновременно с месяца до 10 дней сократится срок оказания услуги по направлению капитала на те или иные цели (срок выдачи средств).

Одна из поправок распространяет право на получение капитала на первого ребёнка и на отцов — единственных усыновителей ребёнка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2020 года и позже. Размер выплаты одиноким отцам — усыновителям второго и последующих детей будет увеличен до 616 тыс. 617 рублей.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента. «Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года, — напомнил он. — Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса».

Госдума планирует 20 февраля рассмотреть в третьем чтении законопроект с поправками.

Русская линия

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Программу материнского капитала продлят до 2026 года
Госдума приняла поправки, расширяющие действие программы и распространяющие её и на отцов...

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