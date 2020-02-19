Русская линия
Сводка новостей от 19 февраля 2020

Сурков окончательно уступил место Козаку
Президент России подписал указ об отставке своего помощника по украинскому направлению…

Владислав СурковПомощник президента России Владислав Сурков официально покинул свой пост и уступил обязанности куратора Донбасса бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку. Указ главы государства об увольнении Суркова был опубликован на сайте пресс-службы Кремля и уже вступил в силу, сообщает RT.

Информация о предстоящей отставке Суркова появилась в конце января 2020 года, однако на тот момент никаких подтверждений на этот счёт опубликовано не было. В частности, об отставке Суркова сообщал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, это решение связано «со сменой курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков в своём Telegram-канале в конце января 2020 года.

Как позже пояснил Чеснаков, о своём решении ему рассказал лично Сурков. Он также подчеркнул, что «решение принято и не изменится».

Однако в Кремле опровергли слова политолога об «изменении курса по Украине».

«Единственное, что могу сказать, — какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В последние годы Сурков занимался вопросами, связанными с Украиной и международным сотрудничеством по урегулированию конфликта на Донбассе. Так, он в качестве советника президента принимал участие в переговорах в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия) на экспертном уровне и в диалоге в Минске.

Как заявил Дмитрий Песков, накануне отставки Владимир Путин встречался с Сурковым. «Они встречались, он был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию», — сказал представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, нет никаких сомнений, что «многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут своё применение». «У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — ответил он на вопрос журналистов.

Русская линия

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