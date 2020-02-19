18 февраля 2020 года в Белграде, в здании Сербской Патриархии, состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона со Святейшим Патриархом Сербским Иринеем, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Участие во встрече приняли иерархи Сербской Православной Церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, а также члены Священного Синода епископ Бачский Ириней, епископ Шумадийский Иоанн и епископ Крушевацкий Давид.

Председатель ОВЦС передал Предстоятелю Сербской Православной Церкви тёплое приветствие и благопожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе беседы, которая протекала в атмосфере братской любви и взаимопонимания, стороны подробно обсудили церковную ситуацию на Украине и в Черногории, кризис в межправославных отношениях, подчеркнув особую важность соборного пути преодоления расколов и решения актуальных проблем в отношениях между Поместными Православными Церквами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Председатель ОВЦС вручил Святейшему Патриарху Сербскому Иринею панагию — дар Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также вручил иерархам, участвовавшим во встрече, памятные подарки.

Днём ранее в крипте собора святителя Саввы в Белграде состоялась презентация сербского перевода книги митрополита Волоколамского Илариона «Во что верят православные христиане». Перевод был выполнен настоятелем Подворья Сербской Православной Церкви в Москве епископом Моравичским Антонием и увидел свет в декабре 2019 года.

На мероприятии присутствовали иерархи Сербской Православной Церкви епископы Бачский Ириней, Зворничко-Тузланский Фотий, Крушевацкий Давид, Ремезьянский Стефан и Мохачский Исихий, профессор православного богословского факультета Белградского университета иерей Зоран Деврня, настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев, сотрудник Секретариата Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям А.Ю. Хошев, иподиакон Вячеслав Ли, представители духовенства Сербской Православной Церкви, а также научного и культурного сообщества Сербии, преподаватели и студенты Белградского университета, педагоги и представители общественности, интересующиеся вопросами богословия и катехизации.

Обращаясь к собравшимся, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что «сегодня Сербская Православная Церковь проходит через период тяжёлых испытаний, которые выпали на её долю в соседней стране — Черногории». «В каком-то смысле сегодня там повторяется история, которая годом раньше происходила на Украине, где тогдашний президент решил создать „новую церковь“. Он вообразил, что Церковь можно создать собственными руками и что создание на Украине „новой церкви“, независимой от Русской Православной Церкви, поможет ему в предвыборной борьбе. Этот человек потерпел сокрушительное поражение на выборах, однако успел своими действиями нанести много вреда Церкви», — заявил митрополит Иларион.

«Сегодня нечто похожее происходит в Черногории, где власти приняли дискриминационный закон, при помощи которого в перспективе можно будет изымать храмы из ведения канонической Церкви и передавать их кому угодно. Власти пошли против своего народа, и народ вышел на улицы. В городах и селах Черногории мы видим тысячи, десятки тысяч людей, которые выходят поддержать свою Церковь. Я хотел бы заверить всех вас, что в этой благородной и священной борьбе Русская Православная Церковь всегда будет рядом с Сербской Православной Церковью», — отметил владыка.

«Желаю всем нам, чтобы как можно скорее прошла тяжёлая полоса искушений, которая охватила Православные Церкви в разных странах. Сначала эти искушения начались на каноническом пространстве Русской Церкви, а теперь перекинулись на каноническое пространство Сербской Церкви. Мирские властители пытаются управлять церковной жизнью и создавать Церковь по своему усмотрению. Но Церковь создана Самим Господом Богом, а хранителем ее является церковный народ. Именно этот народ сегодня вышел на улицы», — заявил председатель ОВЦС МП.

По завершении презентации в приходском доме храма святого Саввы состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали Святейший Патриарх Сербский Ириней, руководитель Администрации президента Сербии Н. Селакович и руководитель «Россотрудничества» Э. Митрофанова.

Русская линия