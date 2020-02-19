17 февраля 2020 года в Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 115-й годовщине со дня трагической гибели генерал-губернатора Москвы, первого председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Великого князя Сергея Александровича Романова, сообщает Патриархия.Ru.

Утром член Совета ИПО, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний совершил Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля.

В храме присутствовали: председатель ИППО Сергей Степашин; член Совета ИППО, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов; заместители председателя ИППО — председательница Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Елена Агапова, Михаил Бибиков, Георгий Веренич; члены Совета ИППО князь Григорий Гагарин; руководитель Научной секции Общества Александр Назаренко; руководитель Молодежной секции ИППО Олег Робинов; глава миссии Суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты в РФ Аймоне ди Савойа Аоста; действительные члены Общества из Московского, Московского областного, Екатеринбургского, Нижегородского и Калужского отделений ИППО и др.

По окончании богослужения митрополит Антоний обратился к верующим со словом, посвящённым Великому князю Сергею Александровичу. Архипастырь поблагодарил членов ИППО, в особенности Сергея Степашина, за активную деятельность по сохранению исторической памяти о Великом князе.

Далее участники богослужения возложили цветы к памятному кресту, воссозданному на месте гибели Сергея Александровича в Московском Кремле. Сергей Степашин и Анна Громова обратились к собравшимся с приветственным словом.

В завершение памятной церемонии состоялся пресс-подход с участием Сергея Степашина, Анны Громовой и члена Совета Федерации ФС РФ, действительного члена ИППО Алексея Пушкова.

В этот же день на Красной площади прошёл детский турнир по русскому хоккею, посвященный памяти Великого князя. Организаторами турнира выступили Императорское православное палестинское общество и Федерация хоккея с мячом России. В мероприятии приняли участие 120 детей — 12 команд. Соревнования состоялись в рамках турнира по хоккею на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тот же день у могилы Великого князя в Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы была совершена заупокойная лития. Богослужение возглавил действительный член ИППО, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве, наместник обители митрополит Воскресенский Дионисий.

За богослужением молились члены ИППО во главе с председателем Общества Сергеем Степашиным.

После богослужения его участники возложили цветы к гробнице Великого князя Сергея Александровича.

Затем митрополит Дионисий, Сергей Степашин и другие члены ИППО посетили храм преподобного Сергия Радонежского, который расположен во втором ярусе монастырской колокольни. По предложению наместника обители эту церковь планируется сделать домовым храмом ИППО. Данная инициатива получила поддержку среди многочисленных членов Общества, посетивших монастырь в этот памятный день. Масштабные работы по восстановлению церкви практически завершены, в настоящее время решается вопрос написания икон для иконостаса. По словам Сергея Степашина, ИППО окажет содействие в этом благом деле.

Далее в Новоспасской обители состоялись I Всероссийские Сергиевские чтения «Истоки современного международного терроризма и трагические уроки России: к 115-летию мученической гибели великого князя Сергия Александровича», сообщает сайт ИППО.

Открывая наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Дионисий говорил о почитании Великого князя. «Сколько было предпринято усилий, чтобы опорочить память Великого князя Сергея Александровича. Но все эти труды оказались тщетными. Могилы клеветников исчезли или заброшены. А сюда, в Новоспасский монастырь, к его скромной гробнице приходят многие, здесь всегда живые цветы. Народная любовь и почитание к нему не только как к супругу преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны, но как к глубоко верующему, верному Христу человеку сохраняется среди соотечественников и не только..», — отметил архипастырь.

«Сейчас мы понимаем: он был одним из выдающихся сынов Отечества и своего времени», — сказал митрополит. Владыка отметил также не только «государственные таланты» Сергея Александровича, его «плодоносносную деятельность» на посту генерал-губернатора Москвы, но и его «внутренние подвиги» — именно благодаря его духовному примеру его супруга приняла «веру русского народа». «Если хотя бы малая часть той мерзости, которую говорят о Сергее Александровиче, была бы правдой, Елизавета Федоровна никогда не стала бы православной христианкой и не совершила бы своего подвига», — заключил наместник Новоспасской обители.

В свою очередь, председатель ИППО Сергей Степашин высказал предложение о начале подготовки к возможной канонизации Великого князя, и это предложение было горячо поддержано собравшимися. «Я уверен, что мы должны сделать всё — аккуратно, ненавязчиво, деликатно, по-христиански — для того, чтобы пришло время, когда Сергей Александрович будет причислен к лику святых», — сказал Степашин.

В рамках чтений Сергей Степашин также рассказал о ближайших планах ИППО. С докладами выступили известные ученые и эксперты, работавшие с архивными документами, дневниками и письмами Великого князя Сергея Александровича. Широкой публике были представлены неизвестные до настоящего времени материалы и исторические документы. Все доклады, прозвучавшие в ходе чтений, будут опубликованы в очередном номере «Палестинского сборника».

Русская линия