Два раунда переговоров высоких представителей России и Турции по ситуации вокруг сирийского Идлиба ни к чему не привели, и теперь российско-турецкие вновь оказались на грани очередного кризиса. Причиной тому нежелание турок спокойно смотреть на то, как армия Асада стремительно занимает последний анклав исламистов, на стороне которых были турки все эти годы.

Формально турецкие власти ссылаются на то, что военная операция сирийцев приводит к наплыву беженцев в Турцию. Но в реальности Анкара боится потерять лицо в исламском мире, если просто так сдаст тех, кого так упорно поддерживала. Это тем более так, что с падением Идлиба территориальная целостность Сирии окажется практически полностью восстановлена, и ненавистный Эрдогану Асад продолжит управлять этой страной.

Следует также указать, что в переговорах с Россией турки ссылаются на Сочинский договор и указывают, что сирийские войска перешли очерченные им границы «зоны деэскалации» и должны вернуться обратно. В Москве в ответ указывают, что Турция признаёт территориальную целостность Сирии, и вопрос передачи Идлиба Дамаску дело времени. Кроме того, в Кремле подчёркивают, что турецкие власти не выполнили свои обязательства по размежеванию исламистов на умеренных и радикалов, и отказались от ликвидации последних.

Таким образом, ситуация зашла в тупик, и если стороны не договорятся, на Ближнем Востоке может начаться ещё одна война. На сей раз между Сирией и Турцией, участие в которой опосредованно будет принимать и Россия.

Правда, есть надежда, что компромисс будет найден, ведь в настоящее время готовятся переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. А пока в Анкаре решили ещё раз поднять ставки. Так Эрдоган сегодня заявил, что военная операция турецкой армии в сирийском Идлибе может начаться в любой момент, и турецкая армия применит всю свою мощь против сирийцев, чтобы заставить их отойти обратно.

«Турция завершила подготовку для того, чтобы реализовать свой план по Идлибу, как мы это делали в предыдущих операциях. Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени. Турция не оставит Идлиб на произвол режима [президента Сирии Башара Асада]», — сказал турецкий лидер, выступая перед сопартийцами в парламенте.

По словам Эрдогана, «несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и РФ всё ещё далеки от достижения соглашения» по этой теме. Он также выразил мнение, что прошедшие в Анкаре и Москве переговоры «на данный момент не принесли желаемых результатов». Президент Турции подчеркнул, что его страна «решительно настроена заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасность как Идлиба, так и Турции».

Русская линия